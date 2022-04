La prossima settimana, Ferrari ha in programma la presentazione di un nuovo modello. Il debutto, come annunciato dalla stessa casa di Maranello con un tweet, è fissato per il prossimo 19 di aprile. Per il momento, l’azienda non ha divulgato alcun dettaglio aggiuntivo in merito alla novità in arrivo, limitandosi a mostrare il teaser allegato al tweet riportato di seguito. Le indiscrezioni sul nuovo progetto, in realtà, sono già molto chiare. Il nuovo modello in arrivo da Ferrari dovrebbe essere l’attesa e già preventivata variante Spider della Ferrari 296 GTB, l’ibrida con motore V6 presentata lo scorso anno.

We have a surprise for you. Don’t miss it on April 19th.#Ferrari pic.twitter.com/ZZpB6j1oC7 — Ferrari (@Ferrari) April 13, 2022

La nuova versione Spider della Ferrari 296 GTB, che potrebbe chiamarsi 296 GTS, riprenderà lo stesso sistema ibrido visto sul modello presentato lo scorso anno. Ci sarà, quindi, un motore 6 cilindri a V di 120 gradi caratterizzato da una cilindrata da 2,9 litri. Il motore sarà abbinato ad un’unità elettrica e potrà garantire una potenza massima di 830 CV con una copia massima di 740 Nm.

La Ferrari 296 GTB, grazie a questo sistema ibrido, è in grado di raggiungere i 330 km/h come velocità massima con uno 0-100 km/h completato in 2,9 secondi. I dati della variante Spider dovrebbero essere leggermente maggiori per via dell’aumento di peso della vettura. Anche il nuovo modello potrà contare su di un pacco batteria in grado di garantire un funzionamento a zero emissioni per alcune decine di chilometri.

Ricordiamo che nei prossimi mesi Ferrari ha in cantiere anche il debutto di un altro nuovo modello. Si tratta del Ferrari Purosangue. Il nuovo SUV, però, dovrebbe debuttare soltanto nel corso del secondo semestre del 2022. Maggiori dettagli arriveranno a breve.