Ieri la Ferrari ha finalmente svelato la Purosangue, la sua prima quattro porte a quattro posti con ruote “alte”. Le porte ad azionamento elettrico (la cui parte posteriore è incernierata sul retro) si aprono per svelare un lussuoso abitacolo capace di ospitare quattro persone. Per Ferrari si tratta di un approccio non convenzionale, ma nonostante questo aspetto Ferrari è riuscita a creare qualcosa in grado di distinguersi da tutto quello che è disponibile al momento sul mercato.

Purosangue ha un prezzo base di 390mila euro, ma questo aspetto non ha impedito a innumerevoli persone benestanti di inviare le richieste e spingere Ferrari a chiudere gli ordini. Il motivo del successo? Si tratta sempre di una Ferrari, “compatta” e con propuslore V12. Il direttore commerciale e marketing di Ferrari, Enrico Galliera, è intervenuto in un’anteprima mediatica della Purosangue a Maranello l’8 settembre, dicendo ai partecipanti che la domanda “è esplosa” una volta che è stata diffusa la notizia che la nuova vettura avrebbe un motore V12: “Rischiamo di non poter soddisfare la domanda e forse dovremo chiudere gli ordini molto presto”. Non ha fornito ai media una cifra o una stima di quanti preordini fossero già stati effettuati, ma anche con un’ampia ricerca di mercato, l’interesse per il nuovo arrivo da 715 cavalli è andato ben oltre quello che la casa automobilistica italiana si aspettava.

I SUV sportivi, con vari livelli di potenza, han consentito ai produttori di veicoli premium di raggiungere sempre quote di mercato inaspettate. Un esempio è dato da Porsche, con Cayenne e Macan, ma anche da Lamborghini con il famoso Urus che ha risollevato le casse della società. Secondo quanto riportato, la produzione della prima Ferrari a quattro porte sarà limitata a circa il 20% delle vendite della casa automobilistica durante il suo ciclo di vita; con una capacità di circa 15mila veicoli all’anno, 3.000 di essi saranno solo Purosangue. In media, in quattro o cinque anni di produzione, si stima che verranno prodotti 12.000-15.000 Purosangue.

Purosangue non ha solo interessato i possessori attuali di Ferrari, ma anche un pubblico nuovo che identifica il SUV sportivo come una soluzione utilizzabile tutti i giorni.