Il 2022 di Ferrari è iniziato con ottimi risultati per la casa di Maranello che chiude in positivo il primo trimestre dell’anno. Tra gennaio e marzo, infatti, l’azienda ha registrato un totale di 3.251 unità consegnate con un incremento del +17,3% rispetto ai dati raccolti nello stesso trimestre dello scorso anno. Da notare che il 17% delle consegne totali della casa di Maranello è rappresentato dalle ibride. L’incremento delle consegne si traduce anche in un sostanziale incremento dei ricavi netti.

Anche in questo caso, l’incremento è del +17,3% con un totale di 1,18 miliardi di euro incassati. Si segnala anche un utile operativo di 307 milioni di euro, in crescita del +15% rispetto ai dati dello scorso anno. Il CEO di Ferrari, Benedetto Vigna, ha sottolineato: “Sono risultati sostenuti dalla forte presa ordini, che è proseguita vigorosa nei primi tre mesi dell’anno: oggi il portafoglio ordini copre larga parte del 2023 e i volumi previsti per la maggior parte dei nostri modelli sono già completamente venduti”.

Ferrari 296 GTS

Ferrari prevede di consegnare più delle 11 mila unità consegnate lo scorso anno durante il 2022. L’obiettivo è di raggiungere ricavi per 4,8 miliardi di euro ed un utile operativo tra 1,1 e 1,15 miliardi di euro (con un’incidenza del 23-24% sul fatturato). Ricordiamo che la casa di Maranello si prepara a presentare il nuovo Ferrari Purosangue. In queste ore, l’azienda ha confermato che il nuovo SUV potrà contare su di un motore V12 aspirato, continuando una tradizione consolidata per l’azienda anche se con una carrozzeria decisamente differente rispetto a quella delle tradizionali supercar. Il prossimo appuntamento con i risultati di Ferrari è programmato per il mese di luglio quando ci sarà la presentazione dei dati del primo semestre dell’anno.