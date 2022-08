Numeri importanti quelli registrati dalla casa automobilistica Ferrari nel secondo trimestre del 2022. Dopo aver chiuso il primo semestre con un utile netto di 490 milioni di euro, pari ad un aumento del 19% rispetto ai numeri dello stesso periodo dell’anno precedente, la Casa di Maranello raggiunge l’importante traguardo di un utile netto di 251 milioni di euro, pari al 22% in più rispetto ai 206 milioni realizzati nello stesso periodo del 2021. Il fatturato, invece, nel primo semestre dell’anno ha raggiunto i 2.477 milioni di euro, mentre tra aprile e giugno è stato raggiunto il 25% in più con 1.291 milioni di euro.

Ferrari continua una fase di forte crescita, con risultati trimestrali record in termini di ricavi, EBITDA ed EBIT. La qualità del primo semestre e la solidità del nostro business ci permettono di rivedere al rialzo le previsioni per il 2022 in tutte le metriche. Anche l’assunzione netta di ordini ha raggiunto un nuovo livello record nel trimestre, ha commentato Benedetto Vigna, amministratore delegato di Ferrari.