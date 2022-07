Il famoso preparatore Novitec non è nuovo a modifiche di questo tipo e già in passato ha svelato soluzioni analoghe caratterizzate da potenze stratosferiche e modifiche estetiche, anche funzionali, decisamente di rilievo. Diciamo la verità, le supercar modificate da Novitec sono sempre piuttosto stravaganti ma mai estremamente eccessive.

Grazie a qualche messa a punto creativa del “cervello elettronico” e ad uno scarico ad alte prestazioni, Novitec ha aumentato la potenza dell’SF90 di 107 cavalli, portando il totale a 1.094 CV. Di conseguenza, lo scatto da 0 a 100 km/h richiede ora 2,4 secondi, mentre lo 0-200 appena 6,3 secondi. Inoltre, la velocità massima è stata ora aumentata a oltre 300 km/h. Il sistema di scarico non è una soluzione qualsiasi, Novitec la offre con o senza valvole pilotabili e con una copertura necessaria per aumentare l’isolamento termico all’interno del vano motore.

Novitec è tanto orgogliosa dei suoi aggiornamenti estetici quanto della sua messa a punto delle prestazioni, quindi gli elementi in fibra di carbonio nudi sono stati affinati nella galleria del vento per un’estetica migliorata senza compromessi. Nella parte anteriore, è stato aggiunto uno spoiler con sezioni laterali removibili, che aiuta a convogliare l’aria oltre i passaruota anteriori. Cofano e parafanghi possono invece essere sostituti con soluzioni più estreme e aerodinamiche interamente in carbonio. Per migliorare il carico aerodinamico, il tuner offre un piccolo spoiler posteriore a becco d’anatra e una serie di diffusori aggiuntivi, sempre e unicamente in carbonio.

Infine i cerchi, ora forgiati Novitec, da 21 pollici abbinati a molle ribassate che enfatizzano ancora di più la “cattiveria” e sportività della supercar italiana. Nessuna indiscrezione sul prezzo, ma considerato il prezzo d’acquisto di una SF90 Stradale di oltre 400mila euro, crediamo che le modifiche di un tuner, seppur di rilievo, possano passare in secondo piano per qualsiasi acquirente.