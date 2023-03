Forse vi sarà capitato di vedere un video negli ultimi giorni, un video che ritrae due Ferrari, una blu e una rossa, approcciare e mancare completamente una curva a sinistra per poi andare a schiantarsi oltre la cancellata di una villa: è successo a Osimo, in provincia di Ancona, solo qualche fa e nonostante le immagini mostrino chiaramente come le due Ferrari si muovano ad alta velocità, sembra che ai due uomini coinvolti sarà comminata soltanto una multa da un centinaio d’euro e 5 punti in meno sulla patente.

Le immagini circolate in rete provengono dall’impianto di videosorveglianza della villa che è rimasta danneggiata in seguito all’incidente: nei pochi secondi di clip si vede un’auto arrivare e percorrere la curva normalmente, e dopo pochi istanti si vedono arrivare le due Ferrari a velocità evidentemente più alta. I due piloti, se così possiamo chiamarli, mancano completamente la curva e finiscono la loro corsa oltre la cancellata di una villa, dopo essere stati sbalzati da terra a causa di un dosso nel terreno.

Sfortunatamente nel video non si vedono sorpassi pericolosi e non ci sono dati per valutare la velocità a cui si muovevano le due auto, quindi i due turisti – un 56enne olandese e un belga di 47 anni – se la caveranno con una spesa assolutamente irrisoria rispetto alla quantità di danni creati: solo le due auto, una Ferrari F12 Berlinetta e una 296 GTB, hanno un valore complessivo di circa 700.000 €, a cui bisogna aggiungere i danni causati alla villa.

Ed è proprio il proprietario della villa ad essere particolarmente preoccupato che questo avvenimento si possa ripetere e ha chiesto l’intervento del comune di Osimo per l’installazione di un guard-rail sulla curva, così da proteggere la sua abitazione; il sindaco Pugnaloni, intervenuto sul posto in seguito all’incidente, ha assicurato che la protezione sarà installata molto presto.