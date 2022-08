A diversi mesi di distanza dall’ultima immagine mostrata, Ferrari ha finalmente svelato la nuova 296 GT3, una nuova auto da corsa preparata ad hoc sulla base della 296 GTB della quale però perde il sistema ibrido, contrario al regolamento GT3, e di conseguenza anche una discreta parte della potenza erogata dalla versione stradale: la nuova 296 GT3 eroga infatti circa 600 cavalli, contro gli 819 della versione GTB. Il dato della coppia resta invece molto simile, 709 Nm per la GT3 contro i 740 Nm della GTB.

Per citare un famoso spot di qualche anno fa, la potenza è nulla senza controllo: ecco quindi che gli ingegneri Ferrari ci tengono a sottolineare come il V6 twin-turbo da 3.0 litri è stato progettato con un angolo della “V” di 120°, così da ridurre il peso, il baricentro e quindi migliorare le prestazioni. Sulla nuova Ferrari 296 GT3 troviamo tante innovazioni e migliorie, come per esempio l’alternatore collegato alla scatola del cambio così da renderlo più accessibile ai meccanici; sempre parlando di cambio, quello della 296 GT3 è tutto nuovo, sviluppato appositamente. 6 rapporti, controlli al volante, frizione a disco unico e un particolare posizionamento trasversale per migliorare aerodinamica e distribuzione dei pesi.

La trasformazione di questa 296 passa anche per la carrozzeria, pesantemente rivista al fine di rendere l’auto ancor più aerodinamica: grazie all’installazione di uno splitter frontale, di un estrattore posteriore e di un imponente alettone, Ferrari ha aumentato il carico aerodinamico del 20% rispetto alla 488 GT3, l’auto da corsa che questa 296 va a sostituire.

Una volta sventrati gli interni e completato il lavoro, questa Ferrari 296 GT3 pesa 1250 kg scarsi, un dato che dovrebbe assicurare prestazioni esaltanti una volta entrati in pista, anche grazie al nuovo telaio in alluminio sviluppato appositamente, completato da sospensioni di tipo ‘wishbone’ sia all’anteriore sia al posteriore, barre anti-rollio e nuovi cerchi forgiati sviluppati da Rotiform.

Ferrari ha già confermato che il debutto della nuova 296 GT3 avverrà alla 24 Ore di Daytona prevista tra il 26 e il 29 gennaio 2023.