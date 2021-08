Ferrari Testa Rossa J, il remake elettrico per baby milionari

Se avete 100.000 Euro che avanzano e dovete fare un regalo a qualcuno amante dei classici Ferrari The Little Car Company ha quello che cercate. Dopo aver realizzato modelli in scala di ogni genere, la casa britannica si è accordata con il cavallino rampante per uno dei suoi classici. La Ferrari Testa Rossa J che vedete in questa pagina ricrea l’omonimo modello datato 1957 con due principali differenze. La prima è rappresentata dalle dimensioni (è grande solo il 75% dell’auto originale), la seconda dall’uso dell’elettricità al posto della benzina.

La nuova versione “ridotta” si muove grazie a un motore elettrico posizionato all’anteriore dalla potenza limitata a 12Kw per 60 Km/h di velocità massima e 90 chilometri di autonomia complessiva. Siamo molto lontani dalle specifiche del modello originale e non potrebbe essere altrimenti dato che è destinata a un pubblico molto giovane (attorno ai 14 anni). Ciò nonostante, si mantiene fedele alla versione classica in molti aspetti grazie alla collaborazione diretta con Maranello.

Il volante, ad esempio, arriva dalla stessa Nardi che fornì quello montato sull’auto originale. I rivestimenti dei sedili sono stati curati dalla stessa Ferrari e gli indicatori sul cruscotto, adattati alla segnalazione della carica elettrica, rispecchiano la prima versione. Più recenti (e affidabili) le sospensioni targate Bilstein, anch’esse provate e regolate direttamente dai tecnici Ferrari. Completa i richiami al passato, la scelta di colorazioni per la carrozzeria che include 53 diversi design.

L’auto è pensata per alloggiare un bambino e un adulto e offre quattro modalità di guida che regolano la potenza dei motori elettrici. Si va da Novice a Comfort, quindi Sport e Race che si scelgono attraverso l’immancabile manettino visto anche sui modelli più recenti. Sul lato della sicurezza, troviamo nuovi freni a disco firmati Brembo e addirittura un rollbar opzionale da fissare alla carrozzeria (già predisposta).

In tutto sono previsti 299 esemplari che saranno venduti per 93.000 Euro l’uno più tasse. In definitiva, si tratta di un gadget per collezionisti facoltosi, e ce ne sono tanti considerato quanto sono richiesti i modelli classici Ferrari.