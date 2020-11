Fiat 500 elettrica: stile inconfondibile con gli optional Mopar

Di recente ha fatto il suo debutto sul mercato la nuova Fiat 500 elettrica ed è stata presentata anche nella variante 3+1. Ebbene, l’auto della casa automobilistica italiana ha messo a disposizione dei suoi clienti alcuni optional firmati Mopar.

A riguardo, Giuseppe Galassi, nonché Head of Marketing & Communication Mopar, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Per la Nuova 500, il team di Mopar ha lavorato insieme con i colleghi dell’ingegneria, dello stile e del prodotto fin dai primi schizzi con l’obiettivo di offrire la massima personalizzazione. Questo ha fatto sì che gli Authentic Accessories by Mopar siano la perfetta estensione dei diversi allestimenti della gamma e siano perfettamente coerenti con lo spirito del modello, nel segno di una continuità pensata per semplificare e rendere naturale l’esperienza elettrica del cliente”.

L’azienda Mopar, nel realizzare gli optional dedicati al Cinquino elettrico, si è focalizzata su alcuni temi ritenuti fondamentali per fornire all’auto uno stile unico e inconfondibile, proponendo al pubblico quatto pacchetti specifici. Dunque, la clientela più “esigente” potrà scegliere la nuova Fiat 500 elettrica con l’esclusivo Fashion pack oppure il Chrome pack, rispettivamente caratterizzati da elementi in ottone o cromati.

Sia il pacchetto Fashion che il Chrome garantiscono comfort grazie alla cosiddetta “Tunnel Pocket” e, quindi, alla presenza di un portaborsa e una pochette utile per riporre gli oggetti più comuni, quali smartphone, trucchi e quant’altro. Nel pacchetto personalizzato firmato Mopar, sono inclusi anche i cerchi in lega specifici, una key cover in tinta e la finitura “chevron” del tetto.

Il pacchetto Sport Techno è invece dedicato a tutti gli automobilisti che amano una guida più sportiva. Infatti, in tal caso la Fiat 500 elettrica sarà equipaggiata da cerchi in lega da 17 pollici, battitacco illuminati e l’Interior Ambient Light, calotte degli specchietti in colorazione grigio maratea opaco che richiamano anche il colore della key cover. Inoltre, non mancano alcune grafiche specifiche realizzate appositamente per personalizzare il tetto e le fiancate.

Per i clienti che hanno un ulteriore occhio di riguardo nei confronti dell’ambiente, il nuovo Cinquino elettrico mette e disposizione anche le opzioni che hanno visto l’impiego di materiali riciclati e scarti vegetali, – utilizzati ad esempio per la realizzazione della chiave “Pebble Stone” – e sono i seguenti: “Ethics&Aesthetics” e “Be Proud“. Non manca infine il D-Fence Pack – che comprende il filtro abitacolo ad alta pressione, il purificatore d’aria e lampada UV – e un’app, realizzata in collaborazione tra Fiat e Mopar, utile – tra le altre funzioni – per controllare lo stato di ricarica della batteria ma anche attivare luci o chiudere e aprire le porte.