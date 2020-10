Fiat 500e, la presentazione in streaming il 22 ottobre alle 10

L’appuntamento è per domani, 22 ottobre 2020, alle ore 10: la presentazione ufficiale della nuova Fiat 500e sarà visibile gratuitamente tramite i canali social ufficiali di FCA. Il 2020 e la pandemia hanno sconvolto i piani di tutti, anche quelli di Fiat: il debutto ufficiale programmato al Salone di Ginevra è già saltato da mesi, così come la festa di compleanno della 500 prevista per il 4 Luglio a Torino. Per questo motivo Fiat si è accontentata di eventi più ristretti, tra cui la presentazione alle istituzioni in presenza di Giuseppe Conte e Sergio Mattarella.

Si inizierà con l’edizione di lancio, denominata 500e “la Prima”, proposta in versione berlina e in versione cabrio, rispettivamente al prezzo di 34.900 e 37.900 euro. Speriamo che nella giornata di domani vengano svelati gli altri modelli della gamma, con i vari allestimenti disponibili e magari anche i prezzi.

Quello che ad oggi sappiamo della nuova 500e è che si basa su una piattaforma diversa rispetto a quella dei modelli con motore termico; la batteria è da 42 kWh e può essere ricaricata fino a 85 kW in ricarica rapida, il che significa che si può portare la carica dallo 0 all’80% in soli 35 minuti.

La batteria garantisce 320 km di autonomia e alimenta un motore elettrico da 118CV, in grado di spingere la 500 elettrica da 0 a 100 in 9 secondi, con 150 kmh di velocità massima. Tre saranno le modalità di guida presenti: Normal, Range e Sherpa. La seconda migliora l’effetto della frenata rigenerativa, mentre la terza ottimizza l’efficienza generale.

Infine la 500e Trepiuno, la tanto chiacchierata versione XXL della 500 elettrica, realizzata con un passo allungato e una porta posteriore con apertura controvento, posta sul lato destro della macchina. Il debutto di quest’auto è imminente, e già domani potrebbe essere l’occasione giusta per parlarne.