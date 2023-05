La nuova Fiat 600 è quasi pronta a fare il suo debutto sul mercato, tanto che in Germania la scorsa settimana è stato avvistato un esemplare dall’aria molto definitiva, al punto da avere sulle fiancate una grafica che recita “More Amore” che fa pensare a un’auto utilizzata per uno spot pubblicitario; manca ancora qualche mese alla presentazione ufficiale della nuova Fiat 600 ma negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di scoprire diverse informazioni relative al B-suv di Stellantis che arriverà sul mercato con diverse motorizzazioni, tra cui una 100% elettrica.

Fiat 600, il nome resta ma si rompe con il passato

Il nome di questo nuovo modello non è ancora stato annunciato in via ufficiale, ma a giudicare da questa nuova foto – dove si può vedere, anche se non troppo chiaramente, il logo che recita “600” sulla fiancata dell’auto – pare proprio che i dubbi siano stati sciolti e che l’auto sia proprio la nuova Fiat 600. Scegliendo questo nome, Stellantis ci tiene a sottolineare la parentela tra questa auto e la 500 e vuole prendere le distanze dalla 500X, auto alla quale si rifà molto il design di questa nuova 600.

Credits: Ansa

Con questa nuova Fiat 600 il marchio torinese ha dato un taglio netto con il passato: l’ultima versione della 600 è stata prodotta tra il 1997 e il 2010 con i nomi di “Seicento” prima e 600 poi, ma si trattava di una piccola utilitaria poco più grande della 500 che la accompagnava nei cataloghi dell’epoca, niente a che vedere con il B-suv che sarà presto proposto con lo stesso nome.

Piattaforma e motori

Il nome non sarà ancora ufficiale al 100% ma abbiamo già diverse informazioni tecniche che riguardano questa nuova Fiat 600, che pare essere legata a stretto giro alla Jeep Avenger, nuovo modello arrivato sul mercato da pochi mesi: Fiat 600, proprio come la nuova Jeep, si basa sulla piattaforma e-CMP sviluppata da PSA. La particolarità principale di questa piattaforma, che nasce per accogliere motorizzazioni elettriche, è che permette di installare anche motori endotermici, così che la stessa auto possa essere offerta sul mercato in una versione 100% elettrica più votata al futuro, e una endotermica per le esigenze del presente, sia del cliente sia dell’azienda. Ecco, quindi, che avanza l’ipotesi di una versione elettrica della Fiat 600, dotata di un motore sull’asse anteriore da 156 cavalli, abbinato a un pacco batterie da 54 kWh sufficiente a garantire un’autonomia sul ciclo WLTP superiore ai 400 km.

Jeep Avenger

Non tutti però sono pronti a fare il passo nel mondo della mobilità elettrica e Stellantis non vuole limitarsi sui nuovi modelli: per questi motivi, Fiat 600 potrebbe essere proposta, come già visto con Jeep Avenger, accoppiata al motore benzina 1.2 a 3 cilindri turbo in grado di erogare 100 cavalli di potenza. Secondo alcune voci, questa motorizzazione sarà proposta in Italia e in Spagna.

Design

Come anticipato in apertura, la nuova Fiat 600 condivide diversi elementi stilistici con la Fiat 500X: questo nuovo modello però non sarà necessariamente un’evoluzione della 500X e anzi punta a incarnare quelli che sono i valori originali del modello 600, cioè quelli di una 500 più spaziosa e quindi utile alle famiglie numerose. Le linee sono morbide e arrotondate, anche se non mancano elementi più affilati e moderni come il baffo del gruppo ottico anteriore, che si allunga sotto al cofano. Poche, pochissime, le informazioni o le immagini relative agli interni: sappiamo che l’auto sarà dotata di un sistema di infotainment di nuova generazione proveniente dalla cugina Jeep Avenger, ma non sappiamo molto altro.

Fiat 500X sketch

Produzione e debutto

Fiat 600 sarà prodotta nella stessa fabbrica dove nasce Jeep Avenger, la fabbrica polacca di Tychy; il fatto che le due auto condividano la stessa piattaforma e probabilmente le stesse motorizzazioni semplifica nettamente la produzione, con un abbassamento dei costi.

Per quanto riguarda il debutto ufficiale, ad oggi non abbiamo nessuna informazione definitiva ma a giudicare dallo stato dei lavori – che possiamo valutare essere in stadio decisamente avanzato, visto lo stato della 600 mostrata in foto – non è da escludere che la presentazione ufficiale da parte di Fiat sia prevista entro pochi mesi, se non addirittura settimane; il 4 luglio è una data storica per Fiat, nel 1957 presentò la 500, un’auto destinata a cambiare il corso della storia dell’automobilismo, e non è da escludere che il marchio torinese decida di fare un omaggio alla 500 presentando la nuova Fiat 600 proprio nello stesso giorno.

Prezzo

E’ presto per parlare di prezzi ufficiali, ma possiamo azzardare qualche speculazione basandoci sul prezzo di Jeep Avenger: quest’ultima, nella versione con motore a benzina, ha un prezzo di ingresso di 23.300 €, cifra che sale a 35.400 € per il modello con trazione 100% elettrica. La speranza è che entrambe le versioni della nuova Fiat 600 vengano proposte a cifre leggermente inferiori rispetto ai prezzi di Jeep Avenger, le cui finiture e tecnologie integrate potrebbero essere mediamente superiori.