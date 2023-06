La nuova Fiat 600 elettrica è sempre più vicina al debutto ufficiale, anche se per il momento non c’è ancora una data ufficiale: l’auto è pronta, tanto che la casa torinese ha già iniziato le riprese dei video promozionali per la campagna intitolata “Operation No Gray“.

Il video, che vi riportiamo in fondo alla notizia, vede come protagonista la nuova Fiat 600 elettrica e il CEO di Fiat, Olivier Francois: l’auto, in colorazione grigia, viene agganciata a una gru e Francois sale a bordo, giusto in tempo per venire sollevato dalla gru ed essere calato in un grosso serbatoio pieno di vernice arancione.

Le prime anticipazioni su questo video le aveva pubblicate lo stesso CEO qualche settimana fa in occasione delle riprese: è stato proprio Olivier Francois a mostrarci gli interni della nuova 600 100% elettrica verso la fine del mese di maggio, e ora abbiamo occasione di goderci il video per intero.

La nuova Fiat 600 elettrica sarà prodotta in Polonia, presso lo stabilimento di Tychy; al momento abbiamo le informazioni tecniche di base e solo perché sappiamo che la base tecnica è la stessa di Jeep Avenger, composta da un motore elettrico in grado di erogare 156 cavalli (115 kW) abbinato a una batteria al litio da 51 kWh netti, che secondo il ciclo di omologazione WLTP dovrebbe consentire un’autonomia di circa 400 km.

Inoltre si vocifera – vista la stretta parentela con la nuova Jeep Avenger – anche di una versione con motore endotermico, almeno per quei mercati europei dove le auto elettriche stanno faticando a diffondersi in maniera convincente; al momento non ci resta che attendere il debutto ufficiale che potrebbe essere davvero dietro l’angolo, considerato che il 7 luglio è una data molto importante per FIAT che in quella data presentò la prima 500 nel 1957 per poi riprendere la stessa data anche nel 2007, per il debutto della nuova 500.