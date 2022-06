La gamma Fiat si rinnova con il debutto del nuovo Fiat E-Doblò. Si tratta della nuova generazione del popolare van del marchio italiano che, per restare al passo con i tempi, si rinnova passando alla trazione elettrica. Come lascia intendere anche il nome, infatti, il nuovo Fiat E-Doblò è disponibile in una versione completamente elettrica andando ad affiancare modelli come la Fiat 500 nella gamma del brand.

Il modello può contare su di un’autonomia di 280 chilometri nel ciclo WLTP. Il comparto tecnico, invece, include un motore elettrico da 100 kW di potenza e 260 Nm di coppia ed è supportato da un pacco batterie da 50 kWh. Il nuovo Fiat E-Doblò è in grado di raggiungere una velocità massima di 130 km/h. Per quanto riguarda la ricarica, invece, c’è la modalità Quick Charge che permette di ricaricare la batteria con una potenza massima di 100 kW. Il tempo di ricarica in queste condizioni è di 30 minuti.

Fiat E-Doblò

Il nuovo van elettrico di Fiat arriva sul mercato, inizialmente, nella versione Launch Edition caratterizzata dalla livrea Blu Mediterraneo, dalle barre sul tetto, dai cerchi in lega da 16 pollici con finiture nere e dagli specchietti ripiegabili elettricamente.

La dotazione include anche il volante soft touch, gli alzacristalli posteriori elettrici e oscurati e il quadro digitale da 10 pollici. La gamma completa, con il listino prezzi dettagliato, arriverà soltanto nel corso dei prossimi mesi. Il nuovo Doblò arriverà sul mercato anche con motorizzazioni benzina e diesel. Il modello entrerà in produzione nello stabilimento di Vigo, in Spagna, del gruppo Stellantis. A disposizione della clientela ci saranno diverse configurazioni (VAN, Furgone Crew Cab, Combi).