Fiat, Panda e 500 arrivano in versione Mild Hybrid

L’arrivo della Fiat Panda e Fiat 500 in versione Mild Hybrid inizia una nuova rivoluzione della Casa Automobilistica. Infatti, i due modelli di auto sono i primi – appartenenti al Gruppo FCA – ad essere equipaggiati con questa innovazione tecnologica. Entrambe le auto, Panda e 500, saranno disponibili sul mercato tra poco, esattamente a partire dal mese di febbraio prossimo. I prezzi delle auto in questioni partiranno da un costo pari a 10.900 euro e sono già disponibili per il pre-ordine. Dunque, chi sceglierà la Fiat Panda Hybrid o la 500 Hybrid contribuirà alla “lotta” contro le emissioni di CO2.

Il passo successivo del’azienda, sarà quella di lanciare – nel corso del mese di luglio 2020 – la nuova 500 elettrica. L’innovazione che riguarda la motorizzazione ibrida sarà inaugurata dalla versione “Launch Edition” di Panda e 500. Si tratterà si una serie che potrà essere “identificata” grazie alla presenza di un logo tutto nuovo: una “H” che nasce dall’unione di due gocce di rugiada. Il nuovo logo contribuirà a sottolineare l’inizio della “nuova era” relativa alla motorizzazione ibrida.

Motore e caratteristiche di Fiat Panda Hybrid e 500 Hybrid