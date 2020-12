Fiat rinnova la gamma: arrivano Tipo Cross e Panda Sport

Con una presentazione completamente a distanza Fiat ha svelato le nuove varianti di due vetture cardine della sua gamma: Tipo e Panda.

Luca Napolitano (Head of Fiat, Lancia & Abarth Brands EMEA) non ha perso tempo introducendo il paradigma dell’evento: mostrare come delle famiglie “tipo” utilizzano la propria vettura e come Tipo e Panda possono rispondere a quelle necessità.

Per rendere la scelta più immediata, le due vetture condividono la definizione delle tre varianti e differiscono solo nel numero degli allestimenti e di tipi di carrozzeria, secondo lo schema seguente:

Variante Allestimento Life “Life”, “City Life” Sport “City Sport” Cross “Cross”, “City Cross”

Panda Sport

Novità assoluta (nonostante sia già esistita una variante “corsaiola”) è la nuova Panda “Sport”. Questo allestimento presenta nuovi cerchi in lega “Sport” da 16” bi-colore (nero e rosso), le maniglie e specchietti in tinta carrozzeria oltre che il logo “Sport” cromato sulla fiancata laterale. Inoltre, è disponibile la livrea Grigio Opaco (esclusiva per Panda).

Come per Tipo, anche su Panda si ritrovano le novità inerenti alla plancia e ai materiali dell’abitacolo. Il cruscotto colore titanio, i pannelli porte in eco-pelle e i nuovi sedili con rivestimento in tinta grigio scuro, conferiscono all’interno un design minimale e sportivo.

A richiesta sarà disponibile il cosiddetto “Pack Pandemonio” (tributo all’omonimo esordito nel 2006 sulla Panda “100 HP”) che include le pinze freni rosse, vetri oscurati e un volante in “tecno-pelle” con cuciture rosse.

Crescono anche le dotazioni di serie, come la nuova radio touch da 7” (con DAB) che introduce il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto attraverso il vano posizionato al di sopra della radio stessa.

Per quanto riguarda il propulsore, la scelta ricade sul 1.0 FireFly 70 CV Hybrid, già incontrato su altre vetture della gamma. Il tre cilindri a benzina viene quindi abbinato ad un motore elettrico BSG (Belt integrated Starter Generator) con batteria al litio da 11 Ah di capacità e potenza di picco pari a 3,6 kW.

Nuova Tipo Cross

In parallelo all’offerta di Panda, anche Tipo ha ricevuto l’allestimento “Cross”, completando la collezione di “body” disponibili (4 porte, 5 porte e Station Wagon).

Fiat definisce Tipo Cross il “nuovo family crossover”, delinendo una variante della celebre compatta dotata di alcuni dettagli estetici che rimandano alle attività outdoor.

Nella sezione frontale si nota immediatamente il nuovo disegno della griglia, che ora si estende fin sotto i proiettori. La vettura si presenta quasi 7 centimetri più alta rispetto alla versione “Life” ed integra dettagli tipici del look “offroad” come lo skid plate e una “bull-bar” di dimensioni generose che dona alla sezione frontale un aspetto “massiccio”.

Anche l’assetto è stato rivisto, con un incremento dell’altezza da terra di 4 centimetri e la scelta di montare pneumatici maggiorati. Questa scelta è dovuta alla volontà di garantire una posizione di guida più alta e agevolare l’ingresso e l’uscita dalla vettura.

All’interno la grande novità è il cluster digitale con schermo TFT da 7″, abbinato alla radio UConnect 5 con schermo touch da 10,25″. Apple Carplay e Android Auto, già compatibili con le versioni precedenti, ora sono wireless.

Tutte le vairanti di Tipo disporranno delle seguenti motorizzazioni:

Alimentazione Cilindrata Emissioni Potenza Coppia Multijet Diesel 1600 cc 110 g/km (WLTP) 95 o 130 cv NA GSE T3 benzina 1000 cc 121 g/km (WLTP) 100 cv 190 Nm a 1500 giri

Tipo Sport

Tra le peculiarità di questa versione c’è il badge “sport”, posizionato sotto lo specchietto anteriore, e l’esclusiva livrea “Grey Metropoli”, abbinata a cerchi in lega diamantati da 18″.

Anche all’esterno l’allestimento tecnologico è stato rivisto per per conferire un’estetica moderna, con l’aggiunta di fari “full-led” installati di serie sia all’anteriore che al posteriore.

All’interno dell’abitacolo Tipo Sport si stacca dagli altri due allestimenti, offrendo l’opzione “keyless entry” e gli ADAS di Fiat, tra cui “l’adaptive high beam”, che sfrutta la presenza dei nuovi fari LED.

Per quanto concerne i prezzi, Nuova Panda Hybrid verrà proposta a partire da 9.900 euro, mentre Nuova Tipo a partire da 13.900 (con finanziamento FCA Bank).