La nostra ambizione è presentare solo nuovi modelli elettrici in Europa dal 2024. Ne abbiamo le potenzialità, ma dobbiamo osservare il mercato e ascoltare i clienti. Il costo delle batterie non si sta abbassando così velocemente come ci si aspettava. Con queste parole Olivier François, ceo di Fiat, torna a parlare delle nuove vetture che nei prossimi anni dovrebbero diventare protagoniste del parco auto circolante.

Parlando dei piani futuri riguardanti il marchio, Olivier François ci regala alcuni importanti dettagli sulla nuova Fiat Tipo che entro il 2025 potrebbe diventare nuovamente un simbolo iconico di un modello che ha fatto la storia del marchio.

Non dimentichiamo che, con l’intento di introdurre nella gamma un numero sempre maggiore di veicoli a zero emissioni, Fiat ha deciso di inserire il nuovo modello all’interno di una strategia inevitabilmente più ampia che vedrà protagoniste anche le nuove Punto e Panda.

Con l’obiettivo di ottimizzare l’esperienza di guida degli utenti, congiuntamente all’attenzione per l’ambiente, la nuova generazione punterà ad offrire spazi più ampi a tutti i passeggeri: l’idea di Fiat sarebbe, infatti, quella di trasformare il veicolo in un vero e proprio crossover. Nel dare una definizione in “anteprima”, François ha infatti ribadito come il veicolo “saprà essere un SUV in modo innovativo”.

L’attenzione per gli utenti probabilmente porterà il marchio italiano a creare un modello globale con motorizzazioni diverse per rispondere alle diverse esigenze della clientela. Non a caso, la nuova Tipo potrebbe essere uno degli ultimi modelli a essere costruito sulle piattaforme CMP/e-CMP, già implementate per la Peugeot 208 e la Citroen C4, o essere basata sulla nuova piattaforma dedicata alle elettriche, la STLA Small.