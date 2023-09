Fiat ha aperto le porte agli ordini per la sua ultima creazione, la nuovissima Topolino, in Italia, con un prezzo base di 7.544 euro per il modello a tetto chiuso. Il marchio italiano ha già registrato oltre 10.000 preordini per questo quadriciclo leggero, che condivide molte caratteristiche con i gemelli Citroen Ami e Opel Rocks Electric.

Secondo il sito web di Fiat, la data stimata di consegna per la Topolino è prevista tra 19 settimane, con i primi esemplari che arriveranno nelle mani degli acquirenti nel gennaio 2024. L’azienda offre anche un servizio di monitoraggio online, che permette ai futuri proprietari di seguire l’andamento della consegna del loro quadriciclo pesante in tempo reale fino al momento della consegna.

Per semplificare il processo di ordinazione, Fiat offre la Topolino in qualsiasi colore, con l’eccezione del Verde Vita, e offre un’unica opzione per le ruote in stile retrò, oltre a un unico tipo di interni. Tuttavia, è possibile scegliere tra un tetto in tela retrattile o un tetto in vetro chiuso, con o senza porte. Questo piccolo veicolo elettrico ha una lunghezza di 2,53 metri ed è equipaggiato con un singolo motore elettrico da 8 CV (6 kW / 8 CV) e una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh. La sua velocità massima è limitata a 45 km/h, mentre l’autonomia è valutata fino a 75 km con una carica completa. Grazie alle regolamentazioni relative ai quadricicli leggeri, può essere guidato da adolescenti a partire dai 14 anni senza necessità di una patente di guida.

Il prezzo di partenza di 7.544 euro per la Fiat Topolino (inclusi gli incentivi statali) la rende leggermente più costosa rispetto alla Citroen Ami, che parte da 6.930 euro sullo stesso mercato. In alternativa, è possibile acquistare la Topolino con un anticipo di 2.582 euro e poi pagare 48 rate mensili di 39 euro, il che è paragonabile a un abbonamento mensile ai trasporti pubblici.