Dopo il successo di Citroen Ami, che attualmente è il quadriciclo elettrico più venduto in Italia, arriva la sua “cugina” italiana. Si chiama FIAT Topolino e presenta uno stile rétro molto affascinante, ispirato alla Fiat 500 del 1957. A differenza della Ami, da cui deriva, adotta fanali più tondi, paracolpi cromati e numerosi stilemi ereditati dal passato.

Disponibile a partire dal prossimo novembre e acquistabile in due versioni di carrozzeria, una più classica e una più originale (senza porte), Topolino nasce per rispondere alle necessità dell’ambiente urbano. Entrambe le versioni saranno disponibili in un unico colore chiamato “Verde Vita” e con cerchi dal sapore vintage.

In qualità di quadriciclo leggero, Topolino può essere guidata anche dai 14enni con l’apposito patentino. Per i maggiorenni, invece, è sufficiente possedere la patente di tipo B. Nessuna differenza a livello meccanico: un motore elettrico da 8 cavalli fornisce trazione alle ruote posteriori e spinge Topolino ad una velocità massima di 45 km/h. L’autonomia è di 75 km e la ricarica, della batteria da 5,5 kWh, avviene in circa 4 ore con una presa domestica.

Nonostante la sua lunghezza di soli 241 cm, può ospitare comodamente due adulti e un piccolo trolley. Numerose le personalizzazioni previste per questo modello: dal tendalino arrotolabile fino al ventilatorino USB, dalla cassa bluetooth fino al doccino anti-calura.

I prezzi partono da 7.499 euro (accessori esclusi) grazie agli incentivi statali, senza sconto il prezzo base è di 9.890 euro. Chi desidera acquistarla a rate può scegliere la formula più adatta, fino ad arrivare a 39 euro al mese.