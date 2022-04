La Citroen Ami non è l’unica nel suo genere ma ha già dato vita alla sorella Opel Rocks-e e presto potrebbe giungere sul mercato con il marchio Fiat. A confermare questa ipotesi è Automotive News che prevede il ritorno della storica vettura Topolino (non nominata mai ufficialmente così da Fiat a causa di questioni di copyright con Disney) che ha fatto la storia del brand.

Secondo quanto riportato, ad alcuni selezionati concessionari Fiat sarebbe giù stata presentata la proposta che dovrebbe essere nettamente differente rispetto alla cugina Ami. Mentre per le forme e le dimensioni non son previste particolari novità, potrebbero esserci importanti differenze a livello di accessori e configurazioni. Al contrario di Ami e Rocks, Topolino avrà infatti un tetto apribile in tela che dovrebbe consentire una migliore abitabilità soprattutto nei mesi più caldi.

Nessuna novità “sotto al cofano”; complice la natura della soluzione, si attende una batteria agli ioni di litio da 5,5 kWh ricaricabile attraverso una tradizionale presa Schuko da 2,2 kW in circa 3 ore. L’energia contenuta nelle batterie spinge il quadriciclo elettrico usufruendo di un propulsore sincrono a magneti permanenti montato sull’asse posteriore con una potenza di 8 cavalli. Potenza che, abbinata al peso contenuto, consente una percorrenza di circa 70 chilometri.

Quando arriverà? Difficile a dirsi, alcune fonti suggeriscono il 2023 come finestra plausibile. Probabile, infine, l’arrivo di una variante Cargo destinata a coloro che necessitano di una soluzione estremamente compatta abile a girare tra le vie del centro abbinata ad un sistema propulsivo elettrico. Nessuna indiscrezione sul prezzo anche se, utilizzando gli incentivi, prevediamo una cifra vicina ai 6mila euro con varie formule di pagamento, un po’ come Citroen Ami.