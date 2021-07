Fincantieri, accordo con Snam e MSC per la prima nave da crociera a idrogeno

L’italiana Fincantieri ha siglato con i due colossi, MSC Crociere e Snam, un protocollo per realizzare la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno. Lo step successivo sarà pertanto quello di portare avanti uno studio di fattibilità relativo alla progettazione e alla costruzione dell’imbarcazione. Soli 12 mesi di tempo in cui le tre aziende potranno decidere definitivamente gli accordi da stipulare.

Progettare e realizzare nuove tecnologie avanzate a partire dalla stessa alimentazione dei mezzi marittimi è ormai fondamentale per contribuire a ridurre le emissioni di CO2. Non a caso, anche la società italiana Fincantieri punta ad una netta accelerazione su questo fronte, con un decisivo cambio di passo e con il conseguente obiettivo di sviluppare nuove imbarcazioni ottimizzando le performance attraverso l’utilizzo di combustibili green.

Un segnale al mercato il più forte possibile su quanto seriamente prendiamo i nostri impegni per l’ambiente. Oggi il trasporto marittimo rappresenta circa il 3% delle emissioni di Co2 a livello globale e l’utilizzo dell’idrogeno può contribuire a raggiungere dell’obiettivo delle zero emissioni nette in questo settore così come in tutti quelli ‘hard-to-abate, ha sottolineato l’amministratore delegato di Snam Marco Alverà.