L’ultima E63S AMG nasce ora in tiratura limitata, in solo 999 esemplari, con il famoso propulsore V8 biturbo 4 litri da 612 cavalli, abbinato ad una trazione AWD con modalità drift. Disponibile esclusivamente in vernice grigio grafite opaca, la vettura viene fornita con cerchi forgiati AMG da 20 pollici che sono stati ottimizzati aerodinamicamente con un design a raggi incrociati e rifiniti in una speciale colorazione nera lucida. A rendere l’auto ancora più speciale è l’aggiunta dell’AMG Night Package, che aggiunge una serie di accenti neri lucidi: lo splitter anteriore, gli inserti dei pannelli sottoporta, gli elementi decorativi nei parafanghi anteriori, le modanature della linea di cintura e cornici dei finestrini, calotte degli specchietti e la modanatura sul retro. Qui sono inclusi anche vetri oscurati termoisolanti per i finestrini posteriori, mentre due doppi terminali di scarico trapezoidali cromati neri rifiniscono la parte posteriore.

All’interno dell’abitacolo, Mercedes ha installato di serie il pacchetto Performance Seat Package High-End AMG che offre il massimo supporto in tutti gli scenari di guida. Impossibile non notare infine le cuciture a contrasto sulla pelle nappa, il volante Performance AMG e tutti gli elementi decorativi applicati sulla console centrale.

A ciascuno dei 999 clienti verrà fornito anche un telo copri auto personalizzabile. Al momento non è chiaro quando questo modello sarà ordinabile e soprattutto il prezzo di acquisto; ricordiamo che una Mercedes E63S AMG ha, generalmente, un prezzo base di partenza di 130mila euro.

Anche il marchio tedesco, più precisamente la divisione sportiva AMG, ha deciso quindi di abbandonare uno dei suoi propulsori chiave: il famoso V8 biturbo da 4 litri impiegato a bordo di C63 AMG ed E63 AMG. In verità non è la prima volta che Mercedes si trova a dover sostenere un cambio generazionale così di rilievo, già qualche anno fa, più precisamente nel 2014, ha progressivamente abbandonato il V8 aspirato da 6,2 litri per fare spazio ad una soluzione più compatta e meno energivora.

Ora, a distanza di anni, il marchio teutonico è pronto per un ulteriore passo e mettere la parola fine su tutti quei propulsori prestazionali non ancora ibridati. Un chiaro esempio è già in via di sviluppo su C63 AMG che, come sappiamo, erediterà il propulsore ibrido 4 cilindri turbo derivato dalla A45S AMG.