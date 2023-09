Callboats è diventata la prima azienda al mondo a offrire corse di taxi acquatici autonomi tra Helsinki, in Finlandia, e un vicino arcipelago. Questi taxi elettrici, alimentati da energia solare, mirano a ridurre notevolmente i costi e a far fronte alla carenza di capitani.

Nell’ultimo anno, l’azienda ha testato servizi elettrici con capitani disponibili tramite un’applicazione per smartphone e ora sta passando all’operazione autonoma. Quest’ultima sarà supportata da capitani remoti che gestiranno scenari particolari per diverse barche contemporaneamente.

Il CEO Peter Ostberg ha dichiarato all’Helsinki Times: “Fino al 60-70% dei costi del trasporto nell’arcipelago derivano dalla retribuzione dei capitani“. Con l’introduzione dell’autonomia, un solo capitano potrebbe operare cinque taxi acquatici, portando a margini di profitto più elevati durante le stagioni brevi e a prezzi più bassi per i consumatori.

Attualmente, a causa delle normative vigenti, queste prime barche a guida autonoma dovranno comunque avere almeno un membro dell’equipaggio a bordo in ogni momento. Tuttavia, le barche dovrebbero essere in grado di gestire l’intero lavoro autonomamente tramite l’utilizzo di diverse telecamere e sensori a 360 gradi per monitorare l’ambiente, individuare ed evitare ostacoli, navigare nelle vie d’acqua e dispiegare automaticamente passerelle ai moli di imbarco e sbarco.

Le passerelle si abbassano automaticamente all’altezza corretta, mantenendo la barca stabile durante il processo. Le barche sono progettate per trasportare fino a 10 persone e sono equipaggiate con quattro propulsori elettrici da 10 kW, con una velocità massima di 9 nodi (circa 10 miglia orarie o 17 km/h). Una batteria standard da 60 kWh offre circa nove ore di autonomia a una velocità più lenta di 6 nodi (circa 7 miglia orarie o 11 km/h). Inoltre, è presente un pannello solare da 1,5 kW sul tetto, che può caricare la batteria di 8-10 kWh in una giornata soleggiata. Il resto dell’energia viene fornito tramite un caricatore trifase da 11 kW.

Questi taxi acquatici copriranno le rotte tra Helsinki e le isole Kotiluoto, Villaluoto e Malkasaari, tratte brevi della durata di circa un paio di miglia per ogni viaggio di andata e ritorno. Callboats afferma che il passaggio all’autonomia migliorerà l’accesso a queste isole, affrontando la carenza di capitani disposti a gestire questo tipo di lavoro ripetitivo.