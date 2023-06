Muoversi in maniera comoda ed ecologica è una scelta da non sottovalutare, specie ora che siamo in piena estate. Per questo, vi invitiamo a sfruttare questa meravigliosa iniziativa Mediaworld, pensata per supervalutare il vostro usato e rimborsarvi fino a 250€ per il vostro vecchio modello.

In questo modo, cogliendo l’occasione, attiva solo fino al 30 giugno, potrete comprare un nuovo monopattino elettrico o una e-bike a un prezzo davvero imperdibile. Una promozione, dunque, più che interessante per Mediaworld e per il suo progetto BetterWay che cerca di sostenere la mobilità elettrica con varie iniziative, nel corso dell’anno.

Come funziona questa fantastica iniziativa? Gli step da seguire sono pochi e super semplici! In primis, dovrete acquistare un nuovo monopattino o una nuova bici elettrica presente sullo store e poi registrare il prodotto entro 15 giorno al link che vi stiamo proponendo.

Una volta fatto ciò, dovrete prenotare il ritiro del vostro vecchio monopattino con conferma da parte del sito. A questo punto, non rimarrà altro che aspettare il bonifico da OPIA, che si occupa dell’iniziativa, pari al valore attribuito al modello che state cedendo.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Mediaworld dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

