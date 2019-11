Fino al 40% di sconto sui noleggi Leasys solo oggi su Amazon

Vi segnaliamo che su Amazon, oltre alle tipiche offerte del Black Friday, sono disponibili anche alcune promozioni relative al noleggio auto, in collaborazione con Leasys. Tra i leader del mercato del noleggio auto, Leasys offre diversi veicoli del gruppo FCA, con possibilità per singoli e aziende di adottare soluzioni di car sharing peer to peer, mobilità elettrica o anche acquisto di veicoli usati.

In occasione del Black Friday e del Cyber Monday, Leasys ha quindi deciso di proporre, fino al prossimo 2 dicembre, una promozione che riduce il costo di alcune proposte di noleggio Jeep e FIAT, nonché l’abbonamento Leasys CarCloud. Ma come funziona?

Si tratta sostanzialmente del pagamento annuale per l’accesso al servizio di noleggio mensile. Una volta pagato l’abbonamento al servizio, si può quindi accedere alla selezione delle auto (selezione che dipende dal tipo di abbonamento sottoscritto), pagando poi la vettura mese per mese.

Non solo, perché Leasys CarCloud permette di noleggiare un’auto con un preavviso minimo di 48 ore lavorative, con la possibilità di un cambio vettura con un preavviso online di 48 ore. Inoltre ogni auto noleggiata vi sarà fornite con tasse, bollo e RCA già pagate, e con una copertura furto e incendio inclusa. Senza contare l’assistenza Leasys, che copre qualunque tipo di riparazione ordinaria, la manutenzione e persino l’assistenza stradale! Un servizio, insomma, davvero conveniente per chi ha necessità o desiderio di noleggiare un auto a lungo termine, senza il bisogno di acquisto di una propria vettura o, perché no, senza il pensiero delle ormai esose spese di assicurazione.

Di seguito la lista delle offerte Leasys disponibili su Amazon ma, prima di andare avanti, ci preme ricordarvi che oltre ai grandi sconti di questi giorni, Amazon offre la possibilità, fino al prossimo 2 dicembre, di ottenere uno sconto di ben 11 euro sull’iscrizione annuale al servizio Prime, con un prezzo che passa quindi dai canonici 36€ a soli 25€!

La promozione è disponibile solo per i nuovi clienti o a chi, fino ad oggi, si è servito di un piano mensile e non annuale. Scaduto il primo anno, Amazon Prime tornerà poi al suo prezzo canonico, ovvero 36 euro all’anno. Oltre a ciò, ricordiamo che Amazon Prime offre anche tanti vantaggi ai suoi iscritti tra cui:

