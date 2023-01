L’azienda Firestone presenta un nuovo pneumatico con caratteristiche inevitabilmente interessanti dal punto di vista della sicurezza, progettato al tempo stesso per rispondere alle diverse esigenze degli automobilisti.

Precisione in curva, aderenza sul bagnato e frenata sull’asciutto elevati fanno del nuovo pneumatico estivo, denominato Firehawk Sport, un accessorio che rispecchia la qualità e la garanzia propri del marchio Firestone. Non a caso, lo pneumatico ha ottenuto l’etichettatura UE in classe “A” che si traduce in un riconoscimento derivante dall’elevato controllo e aderenza sul bagnato che garantiscono un’adeguata sicurezza al veicolo.

Firestone Firehawk Sport è uno pneumatico che rappresenta al 100% il brand Firestone. Firehawk Sport incarna l’affidabilità e la garanzia di qualità per cui il marchio è riconosciuto da oltre 100 anni, il tutto a un prezzo accessibile. Ma è anche un pneumatico in grado di riaccendere la passione per la guida dei nostri clienti o di portarla a un livello superiore. È un pneumatico che performa al meglio per lasciare agli automobilisti il massimo del divertimento, permettendo di sentire la potenza tra il volante e la strada e assicurando in ogni momento il pieno controllo, ha commentato Steven De Bock, Vice President Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA.

Il nuovo pneumatico Firehawk Sport, già disponibile per l’acquisto, si contraddistingue grazie all’innovativa tecnologia di miscelazione che l’azienda ha deciso di utilizzare. La mescola Nano Pro-tech garantisce al pneumatico un’ottima frenata su asciutto, anche se questo fattore viene ottimizzato ulteriormente dal profilo sportivo e dalla profondità delle lamelle e del battistrada.

Secondo quanto dichiarato dall”azienda, il nuovo Firestone Firehawk Sport è disponibile in 36 misure, da 18 a 20 pollici per un’ampia gamma di vetture e SUV.

In un momento in cui le gamme di veicoli di ciascuna casa automobilistica diventano sempre più vaste, per rispondere alle diverse esigenze degli utenti, sono tante le aziende che si dedicano alla realizzazione di accessori innovativi, oltre che sicuri. Un esempio è Goodyear, che nei giorni scorsi ha svelato uno pneumatico dimostrativo composto per il 90% da materiali sostenibili.