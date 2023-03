La casa americana Fisker è finalmente pronta a portare sul mercato europeo il suo SUV elettrico Ocean e avrà dalla sua parte un’arma davvero efficace, quella dell’autonomia: secondo il test di omologazione WLTP – quello che si utilizza in Europa per stimare l’autonomia delle auto – la Fisker Ocean è infatti in grado di percorrere ben 707 km con una sola carica della batteria, diventando quindi l’auto elettrica con più autonomia nel mercato di riferimento.

Fisker Ocean si troverà a competere con modelli come la Tesla Model Y e la Ford Mustang Mach-E, e potrà farlo forte di un’autonomia WLTP da prima della classe: è vero che nel mondo reale è praticamente impossibile replicare il dato di autonomia indicato dal ciclo di omologazione WLTP, ma è anche vero che se quel dato è più alto si avrà comunque più autonomia rispetto alla concorrenza.

Nella guida su strada bisogna calcolare una riduzione del 20% rispetto al dato fornito dall’omologazione WLTP, quindi la Fisker Ocean potrebbe percorrere più di 550 km con una sola carica, un dato comunque molto interessante.

I test WLTP sono stati condotti sulla versione top di gamma della Fisker Ocean, chiamata “Extreme“: in questo caso l’auto è dotata di una coppia di motori elettrici per un totale di 550 cavalli, trazione integrale e un’autonomia stimata – dal costruttore – di 630 km. Nessun dato invece sulla capacità della batteria, almeno per ora. Ovviamente nel caso dell’allestimento più economico, quello di ingresso chiamato “Sport” e proposto a circa 43.000 euro, l’autonomia cala vistosamente anche se resta su un più che dignitoso 440 km, anche in questo caso si tratta di un dato stimato dal costruttore e non derivante dal ciclo WLTP.

Purtroppo in Italia dovremo aspettare ancora un po’ per vedere in vendita la Fisker Ocean, per il momento la casa statunitense ha deciso di non commercializzare la Ocean nel Bel Paese ma si limiterà a mercati europei dove le auto elettriche stanno avendo maggior successo.