FlixBus, entro il 2024 arriveranno i primi autobus a idrogeno

Importanti progetti per il futuro della mobilità stanno interessando FlixMobility, nonché la società che opera con FlixBus. Infatti, l’intento sarebbe quello di produrre i primi autobus a lunga percorrenza Feul Cell ad idrogeno e, tale progetto, dovrebbe concretizzarsi entro il 2024. Motivo per il quale, la società tedesca, è stata coinvolta – insieme a Freudenberg e ZF – nel progetto chiamato HyFeelt. Innanzitutto sarà necessario mettere a punto un sistema a celle a combustibile appositamente sviluppato per gli autobus che percorrono lunghe distanze. Così facendo, si andrebbe incontro ad una notevole diminuzione delle emissioni inquinanti che derivano proprio da questo settore.

A tal proposito, un compito fondamentale dovrà essere svolto da Freudenberg, che si occuperà dello sviluppo dell’innovativo sistema. Subito dopo, sarà necessario testare tale sistema Fuel Cell su un prototipo. A questo punto, entrerà in gioco FlixBus. Infatti, sarà la società in questione a svolgere questo importante test. Dunque, FlixMobility sembra essere convinta che la soluzione Fuel Cell possa rappresentare una svolta, di fondamentale importanza, per i veicoli di trasporto passeggeri a lunga percorrenza. Ovviamente, sino ad oggi, sono stati prodotti altri autobus ad idrogeno. Tuttavia, questi ultimi, vengono maggiormente utilizzati all’interno delle città.

Per questo motivo, la società tedesca, ha pensato ad una novità che potesse coinvolgere lo stesso tipo di mezzi ma che circolano al di fuori dei centri urbani. Nell’arco di un anno, gli autobus FlixBus, effettuano viaggi di circa 200 mila km, più di 1.000 km in un giorno. Per FlixMobility la soluzione Fuel Cell può migliorare il settore dei trasporti, dal punto di vista della sostenibilità inoltre, tale sistema, garantisce una buona autonomia ed un rifornimento molto rapido. Dunque, in futuro, i tradizionali autobus di FlixBus – oggi a diesel – potrebbero essere rimpiazzati con quelli Fuel Cell. Ovviamente, con l’utilizzo di celle a combustibile verrà impiegato l’idrogeno verde, motivo per il quale sarà necessario per l’azienda collaborare con diverse società che operano nel settore.