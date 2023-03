Il Senatore della Florida Jonathan Martin, membro del comitato che si occupa dell’ambiente e delle risorse naturali, è ancora molto scettico nei confronti delle capacità delle auto elettriche, specialmente in situazioni di emergenza come durante gli uragani che ogni anno colpiscono lo stato americano; questo scetticismo è tale da essersi trasformato in una proposta per impedire l’utilizzo di auto elettriche durante l’evacuazione in caso di uragano.

Qualche settimana fa il comitato per l’ambiente ha avuto un incontro con il dipartimento dei trasporti della Florida durante il quale si è discusso dei progetti statali pensati per investire i 198 milioni di dollari che il governo Biden darà allo stato per ampliare l’infrastruttura di ricarica per auto elettrica nel corso dei prossimi 5 anni.

E’ stato proprio durante questo incontro che il Senatore statunitense ha rilasciato dichiarazioni un po’ dubbiose sulle capacità dei veicoli elettrici di evacuare in modo efficace e rapido durante una situazione emergenza.

“La mia preoccupazione è che non ci sia una infrastruttura disponibile in Florida per la quantità di auto elettriche che potrebbero essere usate in caso di evacuazione. Pensate a una situazione di traffico intenso, se un’auto elettrica si ferma in mezzo alla strada non puoi semplicemente scendere e spingerla sul ciglio della strada, e il traffico si intensifica.” ha detto Jonathan Martin, Senatore della Florida.

Fortunatamente il direttore del dipartimento dei trasporti, Trey Tillander, è stato in grado di controbattere in modo molto efficace, sottolineando come le affermazioni del Senatore non rispecchiassero la realtà dei fatti:

“Una delle soluzioni a cui stiamo pensando è quella dei caricatori portatili. Qualora un’auto elettrica restasse senza corrente, abbiamo queste tecnologie a disposizione e abbiamo i nostri Road Ranger per aiutare gli automobilisti. Abbiamo veicoli di assistenza che utilizziamo proprio durante le evacuazioni per portare benzina ai veicoli rimasti a secco, dobbiamo offrire lo stesso servizio ai veicoli elettrici.”

Inoltre è importante sottolineare che, a differenza di un’auto a combustione, un’auto elettrica viene ricaricata a casa in gran parte dei casi, e ciò significa evacuare con un’auto che ha molte più probabilità di essere carica al 100% rispetto a un’auto a benzina, ed è ancora più importante ricordare che le pompe di benzina utilizzano corrente elettrica quindi in casi di emergenza in cui la corrente dovesse venire a mancare non sarebbe comunque possibile fare rifornimento; sapete invece cosa sarebbe in grado di alimentare una pompa di benzina quando manca la corrente? Un’auto elettrica.