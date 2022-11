Forcite Helmets, marchio australiano, presenta MK1S, un casco smart acquistabile anche in Italia in grado di offrire caratteristiche di protezione e funzioni intelligenti. Il mercato dei caschi smart per motociclette è ancora molto acerbo, nonostante è da tempo che si vedono molti concept, i prodotti realmente funzionanti e acquistabili è molto limitato. Forcite è infatti la prima azienda realmente strutturata e con una distribuzione e assistenza globale a offrire un casco smart. Lo abbiamo toccato con mano, ecco quello che potete aspettarvi.

Realizzato in carbonio, con finitura lucida od opaca, è certificato ECE ed è disponibile in sei misure, con una doppia misura del guscio (così da evitare ingombri troppo grandi sulle misure piccole). Oltre a tutte le caratteristiche di protezione e areazione, che sono equiparabili a quelle di altri caschi di fascia alta, a stupire sono ovviamente le funzioni smart.

Tutta l’elettronica è inclusa all’interno della mentoniera, compreso il pacco batterie di “livello militare”, cioè ingegnerizzato in maniera tale da non creare problemi (ad esempio perdita di acido) nel caso di rottura. Per mantenere dimensioni ridotte, gli ingegneri di Forcite hanno realizzato un design ad hoc, che purtroppo rende impossibile intervenire sul casco con un poi di fai-da-te, ad esempio se si vuole ripristinare il pacco batterie se dovesse deteriorarsi nel tempo. Ciò nonostante Forcite Helmets ha assicurato una rete di distribuzione e assistenza capillare sul territorio, oltre all’assistenza online. Se, ad esempio, il casco dovesse rompersi o perdere d’integrità dopo una caduta, sarà possibile spostare tutta l’elettronica in un nuovo casco, così da poter avere un Forcite nuovo a una frazione del prezzo del nuovo.

Nella mentoniera è integrata una videocamera Full HD, in grado di registrare video a comando o di funzionare come dashcam, avviando la registrazione non appena si accende il casco. Per ricaricare la batteria è presente una porta USB, e sarà necessaria circa un’ora e mezza. La registrazione video avviene su una Micro SD che potrete inserire sempre nella parte inferiore della mentoniera. La porta USB serve anche per scaricare i dati, se non vorrete togliere la scheda di memoria, mentre in futuro verrà abilitato il download tramite bluetooth.

Tutta l’intelligenza del casco è in realtà data dallo smartphone, a cui si connetterà tramite bluetooth e grazie a un’applicazione sviluppata da Forcite. Oltre alla videocamera anteriore, nella parte superiore della mentoniera, nel bordo interno, sono presenti dei led. Questo “schermo LED” viene utilizzato per comunicare con il pilota, assumendo vari colori. Ad esempio può essere usato per la navigazione, quando dovrete girare a destra o sinistra, un’animazione LED si colorerà nella parte destra o sinistra del casco. Le animazioni LED sono differenti, ad esempio potreste essere allertati della presenza di una pattuglia di polizia quando i LED s’illumineranno di rosso e blu, mentre un ostacolo sulla carreggiata viene indicato dall’accensione di led gialli. Questo modo di comunicare visivo può ovviamente cambiare nel tempo e arricchirsi di nuove funzioni tramite dei semplici aggiornamenti software del casco o dell’applicazione.

Nella zona delle orecchie sono stati posizionati due altoparlanti, in collaborazione con Harman Kardon, che sono usati per riprodurre musica, per le chiamate telefoniche e per le indicazioni vocali. Infatti il software di navigazione, oltre alle indicazioni visibili dello schermo LED, sono anche vocali. Ovviamente potrete decidere se e quando ricevere informazioni vocali, visive o entrambe. Due microfoni completano la parte audio, potrete usarli ovviamente per le chiamate telefoniche, ma anche per registrare semplicemente la vostra voce mentre starete registrando un video.

In aggiunta c’è un piccolo telecomando da collegare al manubrio e che vi permetterà d’interagire con le funzioni smart e l’audio. Potrete gestire la riproduzione musicale, rispondere a una chiamata e avviare, o fermare, la registrazione video. L’autonomia della batteria è sufficiente per registrare circa tre ore di video, mentre usato solo per la navigazione e l’ascolto musicale la batteria durerà di più.

L’impressione iniziale è stata molto positiva. Il casco è curato nei minimi dettagli, l’imbottitura interna è morbida e di qualità, è lavabile, assieme al casco viene fornito in pinlock 120, c’è una visiera per il sole, le bocchette d’aria sono facilmente controllabili anche con i guanti. Non possiamo ancora dirvi nulla sulla rumorosità e non abbiamo fatto una prova prolungata, che speriamo di fare al più presto. Questo casco sarà presto disponibile per 1.299 euro, con una finestra di lancio in offerta a 1.099 euro.