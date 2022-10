Forcite Helmets si prepara a debuttare in Europa: l’occasione è chiaramente quella dell’imminente edizione 2022 di EICMA, alla quale Forcite si presenterà con il nuovo modello MK1S, nato dopo 6 anni di ricerca e sviluppo e grazie alla collaborazione con una community di più di 8000 motociclisti.

Forcite promette di rivoluzionare il concetto di casco non solo dal punto di vista della sicurezza, ma anche da quello del confort e delle funzionalità high-tech. Forcite MK1S sarà infatti dotato di una videocamera integrata in grado di registrare in alta definizione, di un sistema audio di alta qualità e di un sistema progettato per riconoscere i segnali stradali.

Alfred Boyadgis, CEO e co-fondatore di Forcite Helmets, ha più volte raccontato di come l’idea del MK1S sia nata in seguito a un suo incidente stradale, e in occasione di EICMA parlerà a giornalisti e astanti del processo che ha portato alla nascita di questo casco intelligente:

Siamo entusiasti di portare la prossima generazione della tecnologia Forcite in Italia. Questo Paese ha una storia ricca e innovativa di design e cultura motociclistica, che mi ha ispirato fin dall’inizio della mia carriera. In Forcite i nostri progettisti hanno integrato tecnologie all’avanguardia e abolito antiestetiche e pericolose appendici esterne al casco, per la sicurezza di tutti gli utenti delle due ruote. Come accaduto con il successo della community di bikers australiani, non vediamo l’ora di coinvolgere anche i motociclisti italiani, ai quali offriamo un’esperienza di guida sicura, avanzata e coinvolgente, mai provata prima.

Come anticipato, Forcite Helmets sarà presente a EICMA 2022 nel padiglione 13 allo stand S62: presso lo stand dell’azienda australiana sarà possibile toccare con mano il nuovo Forcite MK1S per scoprire tutte le funzioni high-tech – il futuro del motociclismo è sempre più vicino e anche i caschi non possono certo stare a guardare, bisogna innovare e renderli sempre più sicuri.