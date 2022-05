La casa automobilistica Ford sta testando nel centro della città tedesca una tecnologia che consente ai veicoli di regolare in automatico la propria velocità. Parliamo del Geofencing, tecnologia che sfrutta la connettività per ottenere il massimo della sicurezza di marcia.

Non a caso, i sistemi di assistenza alla guida stanno pian piano diventando più sofisticati. La tecnologia pensata dalla casa automobilistica statunitense permette di ridurre automaticamente la velocità del veicolo in zone vicino scuole, ospedali o aree commerciali. Nello specifico, i test sono condotti nelle zone del centro di Colonia dove è stabilito il limite di velocità a 30 km/h e in determinate aree urbane dove i limiti sono fissati a 50 km/h e 30 km/h.

La tecnologia connessa per i veicoli contribuisce fortemente a rendere la guida di tutti i giorni più facile e sicura, a beneficio non solo di chi è al volante ma di tutti. Il Geofencing può garantire la riduzione della velocità dove e quando necessario, per migliorare la sicurezza e creare un ambiente circostante più gradevole, spiega in una nota ufficiale Michael Huynh, Manager City Engagement Germany, Ford Europa.

La sperimentazione a cui i ricercatori della Casa dell’Ovale Blu stanno lavorando si basa su progetti di ricerca sviluppati appositamente per contribuire a migliorare la sicurezza in strada, tra cui la Connected Traffic Light Technology, che testa l’uso di semafori intelligenti che agevolano il passaggio dei mezzi di soccorso e gli altoparlanti con avvisi direzionali, che indicano al conducente la provenienza di persone in avvicinamento.

Così come si legge nella nota ufficiale rilasciata dalla casa automobilistica Ford, il conducente riceve tutte le informazioni utili attraverso il display del cruscotto. Conseguentemente, in base alla zona georeferenziata il sistema agisce sulla velocità del veicolo riducendola automaticamente.