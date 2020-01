Ford Bronco 2021, le foto spia durante i test invernali

Ford Bronco 2021, nuovo veicolo off-road della casa automobilistica statunitense, è il protagonista di alcune foto spia scattate sulla neve in occasione dei test invernali. Ford ha annunciato il lancio del Bronco per la primavera 2020. Inevitabilmente, si tratta dell’atteso ritorno di un iconico modello dell’Ovale Blu che si differenzia per le prestazioni in off-road.

In seguito a numerose immagini render realizzate immaginando il nuovo Suv, le inedite foto anticipano quello che sarà il prossimo Ford Bronco su cui la casa dell’Ovale Blu sta già effettuando diversi collaudi.

Nonostante il prototipo si presenti totalmente camuffato, le foto ottenute danno un’idea piuttosto chiara di come sarà il veicolo. Il Ford Bronco, in variante a quattro porte, si mostra con linee decisamente squadrate che ne confermano lo stile tipico di un fuoristrada.

Assetto rialzato e ruota di scorta posizionata sulla parte posteriore rafforzano inoltre il DNA dell’off-road americano. Senza dubbio, parliamo di un veicolo che punta a competere con la Jeep Wrangler, vettura risolutamente essenziale nel design. Proprio come quest’ultima, Ford offrirà due versione del suo veicolo, una con configurazione a due porte e una a quattro. Inoltre, si prevede che il Suv presenterà un motore da 2.3 litri e cambio automatico a 10 rapporti.

Il CEO di Ford, Jim Hackett, oltre a ciò ha confermato che il Ford Bronco atteso per il debutto in primavera avrà nella gamma una variante con motorizzazione ibrida.