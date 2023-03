Il leggendario fuoristrada americano Ford Bronco è quasi pronto a fare il suo debutto ufficiale sul mercato italiano per la prima volta nella sua storia: la data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma Ford ci ha informato del fatto che Bronco sarà presto ordinabile anche nel nostro paese.

Per gli appassionati di fuoristrada e di macchine spiccatamente americane si tratta di una grande notizia: Ford Bronco incarna ancora quello stile di fuoristrada ruvido e pronto ad affrontare qualunque sfida grazie al suo telaio a longheroni e alle sospensioni HOSS. La Bronco arriva in Italia nella configurazione a 5 porte e sotto al corposo cofano troviamo il motore Ford Ecoboost V6 da 2.7 litri di cilindrata, in grado di sprigionare 335 cavalli e 563 Nm di coppia in abbinamento a un cambio automatico a 10 rapporti e a una trazione integrale.

Ford Bronco sarà proposta in due allestimenti, Outer Banks e Badlands: in ogni caso la dotazione della Bronco è molto ricca e la Outer Banks è proposta con fari full LED, cerchi in lega da 18 pollici, pneumatici da fuoristrada di serie, strumentazione digitale da 8 pollici per il guidatore e display centrale da 12 pollici per l’infotainment, sedili e volante riscaldati, assistenza ADAS di livello 2 e telecamera a 360°. L’allestimento Badlans ha invece cerchi in lega da 17 pollici e sospensioni HOSS 2.0.

Non mancano, infine, le possibilità di personalizzazione estetica dell’auto: il configuratore ufficiale Ford propone diverse colorazioni per la carrozzeria dell’auto, così come tanti accessori dedicati sia all’off-road sia alla vita di tutti i giorni.

La gamma Ford Bronco in Italia avrà un prezzo di partenza di 77.000 € per l’allestimento Outer Banks e di 81.000 € per l’allestimento Badlands. Per il momento la fornitura sarà limitata a numeri contenuti per sondare la reazione del mercato europeo, per poi valutare se valga la pena di consolidare la presenza della Bronco nel vecchio continente.