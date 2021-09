Ford e Redwood Materials insieme per il riciclo delle batterie

Firmato l’accordo tra la casa automobilistica Ford e la Redwood Materials, azienda specializzata nel riciclo delle batterie. Le due società avvieranno un lavoro congiunto anche per creare una catena di approvvigionamento per i materiali fondamentali per la realizzazione delle batterie.

Non a caso, mediante l’utilizzo di materiali riciclati prodotti localmente, la casa automobilistica statunitense potrà finalmente ridurre il costo degli accumulatori e porre fine sia alla dipendenza dalle importazioni che dall’estrazione di materie prime.

Stiamo progettando la nostra catena di approvvigionamento delle batterie per creare un ciclo di vita completamente chiuso per ridurre il costo dei veicoli elettrici attraverso un’affidabile catena di approvvigionamento dei materiali degli Stati Uniti. Questo approccio aiuterà a garantire che i materiali nei prodotti a fine vita rientrino nella catena di approvvigionamento e a non finire nelle discariche, riducendo la nostra dipendenza dalla catena di approvvigionamento delle materie prime esistente che sarà rapidamente sopraffatta dalla domanda del settore.

Portare sul mercato veicoli elettrici più sostenibili, riducendo il costo delle batterie e, giungere ad un conseguente costo finale delle vetture elettriche accessibile a tutti gli utenti, sono tra i principali obiettivi della nuova partnership realizzata tra Redwood Materials e la Casa dell’Ovale Blu. Grazie al recente accordo, Ford sarà senza dubbio in grado di creare una catena di approvvigionamento sostenibile che permetterà di rifornire i suoi stabilimenti che si dedicano alla produzione di accumulatori per vetture elettriche. Tuttavia, secondo quanto diffuso dalla stessa Ford, sono ben 50 milioni di dollari quelli investiti per aiutare Redwood Materials ad espandersi negli Stati Uniti.

Solamente alcuni giorni fa la Redwood Materials ha ufficializzato che realizzerà un impianto da ben 500 GWh l’anno entro il prossimo decennio. La missione di Redwood è proprio quella di creare una catena di approvvigionamento circolare per veicoli elettrici e prodotti energetici puliti, che li renda più sostenibili e riduca il singolo componente più costoso, le batterie.