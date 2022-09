E’ arrivato il momento di cominciare a elettrificare anche i mezzi da lavoro, e un colosso come Ford non poteva che essere in prima linea su questo mercato: Ford E-Transit Custom è la versione 100% elettrica del furgone più venduto in Europa.

Ford E-Transit Custom rientra nel segmento dei van da 1 tonnellata di peso e grazie al lavoro svolto dagli ingegneri dell’ovale blu il risultato finale è quello di un furgone senza compromessi: grazie a un pacco batterie da 74 kWh e 400 Volt, l’E-Transit Custom promette 380 km di autonomia, tendenzialmente sufficienti agli spostamenti quotidiani, ma qualora la batteria dovesse scaricarsi prima del previsto arriva in soccorso il sistema di ricarica rapida a 125 kW – in questo caso si può portare la batteria del furgone dal 15 all’80% in 40 minuti, mentre in appena 5 minuti si possono guadagnare circa 38 km di autonomia.

Sotto al cofano, per così dire, sono disponibili due motorizzazioni differenti: una da 100 kW e l’altra da 160 kW, rispettivamente equivalenti a 135 e 217 cavalli, con una coppia di 415 Nm. E’ anche grazie a questi motori molto potenti che il Ford E-Transit Custom ha una capacità di traino da primo della classe, ben 2000 kg, con 1100 kg di carico utile all’interno; il pianale ribassato rende le operazioni di carico più semplici e meno faticose, e l’accesso è ulteriormente facilitato dal nuovo gradino integrato.

Tra le varie opzioni in fase di acquisto c’è anche quella legata alla carrozzeria, con la possibilità di avere la doppia cabina, il passo lungo o corto o il tetto alto o basso: Ford E-Transit Custom si declina in diversi modi per venire incontro alle esigenze di tutti i clienti.

Ford E-Transit Custom offre anche la funzione ‘Pro Power Onboard‘ che permette di erogare fino a 2.3 kW di corrente attraverso le prese posizionate nella cabina del guidatore o nell’area di carico: così facendo si possono alimentare lampade e attrezzi per rendere ancora più semplice la vita in cantiere. Questa funzione può tornare molto utile anche in caso di disastri ambientali, come dimostrato di recente dai Ford F-150 Lightning, come visto di recente in Kentucky, USA.

La transizione impiegherà molto tempo, ma tutti coloro che decideranno di affidarsi a Ford E-Transit Custom potranno notare molto presto una sensibile diminuzione dei costi operativi: secondo i dati forniti da Ford, rispetto a un veicolo equivalente alimentato a gasolio, utilizzare un Ford E-Transit può ridurre i costi di manutenzione e di proprietà anche del 40%.

Ford E-Transit Custom è atteso sul mercato nell’autunno 2023, i prezzi sono ancora da definire.