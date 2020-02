Ford, ecco la giacca segnaletica ideale per i ciclisti

Ford Emoji Jacket è l’esclusiva giacca ideata e sviluppata dagli ingegneri dell’Ovale Blu per ottimizzare le tensioni tra i diversi utenti della strada. Gestibile tramite dei comandi wireless posizionati sul manubrio della propria bici, permetterà agli utenti di poter avvisare gli automobilisti presenti in strada anticipandone le azioni.

É un dato di fatto ormai che con l’accrescersi della micromobilitá nella città, sono sempre più le persone che utilizzano un mezzo cosiddetto green. I problemi dei ciclisti urbani, soprattutto nel nostro paese, sono pressoché numerosi: il pericolo costituito dagli autoveicoli e dalla loro velocità, ma anche dallo stesso predominio dei ciclisti sulle strade prive di piste ciclabili, creano diversi problemi di ordine pratico.

La circolazione nelle aree urbane diventa , di conseguenza, uno dei temi più discusso sotto il punto di vista della sicurezza per ciclisti ed altri utenti della strada.

“Share the road”. Con l’obiettivo di contrastare il diffondersi di rischi per l’incolumità delle persone, Ford ha ben pensato di progettare un’inedita giacca sfruttando il linguaggio delle emoji cosi da “condividere” la strada. Lo schienale di quest’ ultimo infatti, mediante le emoji che l’utente segnalerà attraverso i comandi posizionati sul manubrio, mostrerà le intenzioni inerenti la guida così da evitare pericoli durante il cambio di direzione. Tramite comandi, si potrà pertanto mostrare stato d’animo, un imminente pericolo presente in strada e naturalmente segnalare la direzione che si prenderà.