Ford F-100 Eluminator, il pick-up elettrico che non ti aspetti

In occasione del Woodward Dream Cruise, un evento annuale che si svolge a Detroit e che coinvolge migliaia di appassionati di auto, Ford ha svelato i suoi piani di sviluppo di un nuovo motore elettrico di tipo crate, e per l’occasione ha svelato il nuovo F-100 Eluminator, un concept dedicato a chi ama le restomod.

Il pick-up F-100 del 1978 scelto da Ford per questo concept è stato dotato di un doppio motore elettrico preso dalla Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition e riproposto in questa nuova versione particolarmente adatta a questo tipo di modifiche: si parla quindi di una configurazione in grado di erogare ben 480 cavalli e 860 Nm di coppia, con la trazione distribuita su tutte e 4 le ruote.

Ma il motore elettrico non è certo l’unica novità, anche l’abitacolo è stato riprogettato per ospitare al meglio tutto quello che serve su un’auto moderna ma dal look vintage. Il volante è stato aggiornato, così come tutta la strumentazione – sostituita da strumenti digitali e da un sistema di infotainment. In sostanza dentro a questo abitacolo si trova l’intera console centrale di una Mustang Mach-E, perfettamente integrata con i nuovi interni bicolore.

Il nuovo motore Eluminator sarà proposto in vendita a 3900 $, e sarà in grado di erogare 281 cavalli e 430 Nm di coppia: per tutti coloro che volessero cimentarsi nella sfida di elettrificare un veicolo dotato di motore termico, si tratta di un’occasione molto interessante.

In futuro Ford Performance prevede di offrire una vasta gamma di componenti a marchio Eluminator, tra cui un sistema di batterie, controller e sistemi di trasmissione, così da offrire una gamma completa di componenti utili alla trasformazione in elettrico di vecchi veicoli termici. Non si è parlato di date di rilascio, ma quando finalmente succederà, realizzare un progetto di restomod diventerà un po’ più semplice.