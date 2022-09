Il mese di agosto di Ford è stato particolarmente positivo negli Stati Uniti, dove il nuovo pick-up elettrico Ford F-150 Lightning sta riscuotendo un grande successo: solo il mese scorso sono stati venduti 2373 esemplari del pick-up a elettroni e il trend non sembra essere destinato cambiare a breve.

Secondo quanto rivelato da Ford, nel mese di agosto l’F-150 Lightning avrebbe superato le vendite di Tesla Model 3, Model Y e anche dei pick-up Ram, facendo registrare i migliori dati di vendita da quando è stato lanciato sul mercato. Unendo anche i mezzi ibridi, solo nel mese di agosto negli Stati Uniti Ford ha venduto 7302 unità.

Dei 158.000 veicoli venduti da Ford nel mese di agosto, i pick-up sono la maggior parte, ben 83.347 unità: visti in questo senso, i 2300 F-150 Lightning venduti sembrano davvero una goccia nell’oceano, ma bisogna considerare che il pick-up elettrico di Ford ha lunghe liste di attesa a causa dei ritardi sulla produzione per i vari motivi che ormai tutti conosciamo, mentre le controparti endotermiche (che continuano, come dimostrano i numeri, ad essere molto amate) sono più semplici da produrre, oltre che tendenzialmente un po’ meno costose.

I dati, comunque, dimostrano che le elettriche di Ford stanno piacendo al mercato americano: oltre ai pick-up venduti, Ford ha fatto registrare 3120 unità di Ford Mustang Mach-E vendute nel mese di agosto, registrando un aumento del 115% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nonostante le controversie legate al nome utilizzato, la Mustang Mach-E continua a vendere in numeri più che soddisfacenti.

Infine abbiamo il Ford E-Transit, furgone 100% elettrico rilasciato da poco da parte della casa dell’ovale blu: nel 2022 Ford ha consegnato 3938 esemplari del suo furgone elettrico, complice anche la quasi totale assenza di concorrenza su questa fascia di mercato, dove Ford detiene ben il 90%.

Il mercato dei pick-up elettrici è destinato a infiammarsi nei prossimi mesi, quando altri produttori come GMC arriveranno sul mercato con le loro proposte, o quando finalmente Rivian riuscirà ad aumentare la produzione del suo R1T al fine di consegnarlo a tutti i clienti che lo attendono.