Niente motore elettrico per l’F-150 in versione Raptor. Il marchio Ford ha recentemente presentato l’F-150 in versione Lightning, che può raggiungerei 100 km/h in meno di 4 secondi, diventando così il pick up più veloce della famiglia. Sebbene la versione elettrificata batta in accelerazione addirittura il Raptor col V8 sovralimentato, non verrà mai proposto per quest’ultima versione, ovvero quella più estrema.

Carl Widmann, Ingegnere capo di Ford Performance, afferma “La combustione interna è la migliore tecnologia per funzionare a piena potenza nella sabbia profonda”, ed infatti il Raptor R è pensato esattamente per questo tipo di utilizzo estremo.

Attualmente questa versione è equipaggiata col V8 che era utilizzato per la Mustang Shelby GT500, ma che è stato comunque rivisto e adattato sulle esigenze di questo genere di veicolo, portando la coppia massima a 4.250 giri/min (invece che a 5.000 giri/min).

Difatti non eroga la stessa potenza di quando veniva montato sulla GT, ma ha comunque 250 CV e 130Nm di coppia in più rispetto al V6 biturbo, disponibile sul Raptor.

Widmann sostiene inoltre che i motori elettrici non siano adatti ai pick up o ad auto da utilizzare su terreni difficili, a causa del peso maggiore. Faremo un rapido confronto: il Raptor R da 700 CV sulla bilancia segna circa 2700 Kg, mentre l’F-150 Lightning con una batteria ad autonomia estesa pesa fino a 2.950 Kg a seconda dell’assetto. Significa essenzialmente un ulteriore peso di 230 Kg che gli ingegneri devono cercare di distribuire al meglio.

L’F-150 ha misure importanti: è lungo 5,89 metri, largo 1,96 metri ed ha un passo di 3,56 metri. Questi numeri ci fanno capire come mai questo pick up, sebbene famoso e diffuso negli Stati Uniti, e vincitore per ben 7 volte il titolo di “Truck of the Year” istituito dalla rivista Motor Trend, non sia disponibile sul mercato italiano. In Italia è invece possibile scegliere il “fratello minore” Ranger, che risponde decisamente meglio alle esigenze del pubblico di casa nostra.