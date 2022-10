Il 2023 potrebbe essere l’ultimo anno di produzione della Ford Fiesta, a rivelarlo è la nota testata inglese Auto Express, sottolineando che probabilmente una notizia ufficiale da parte della stessa casa costruttrice potrebbe arrivare già tra pochi giorni.

Non a caso, la decisione di porre fine alla produzione di una delle icone dell’Ovale Blu significherebbe dare ampio spazio alla produzione di nuovi modelli elettrici. Da non sottovalutare, tuttavia, il calo delle vendite per quanto riguarda il segmento B che, anche in Europa, continua ad essere in grande difficoltà. Se facciamo riferimento ai dati recentemente diffusi, si nota come nel primo semestre del 2022 la contrazione sia stata del 19% rispetto allo stesso periodo del 2020, con la Ford Fiesta che ha perso oltre il 49%, facendo registrare la peggiore performance tra le concorrenti.

Come accennato, l’uscita di scena della Ford Fiesta porterebbe ad un aumento della produzione di modelli elettrici: l’elettrificazione della piccola dell’Ovale Blu si ferma infatti alle versioni mild hybrid. Situazione differente, invece, per concorrenti ibride come la Yaris di Casa Toyota e la Renault Clio che nonostante il calo registrato riescono ad ottenere numeri del tutto positivo rispetto al modello statunitense.

Non dimentichiamo che la Casa automobilistica di Dearborn ha deciso di mettere al centro dei suoi futuri piani l’aumento della produzione di auto a batteria come conseguenza dell’accordo stretto con il Gruppo Volkswagen; lo stesso che si impegnerà di fornire la piattaforma MEB. E proprio a Colonia, in Germania, dove Ford costruisce attualmente la Fiesta che saranno costruiti veicoli elettrici basati sulla piattaforma MEB del Gruppo Volkswagen.

Nei suoi 46 anni di storia, la Ford Fiesta ha venduto più di 16 milioni di auto affermandosi, con sette generazioni, come l’icona del segmento. Attendiamo, dunque, un annuncio ufficiale da parte della casa automobilistica statunitense per sapere se l’intenzione di porre fine alla produzione del veicolo sia reale.