Ford Kuga, il plug-in completa l’offerta ibrida

Ford aggiunge la versione ibrida plug-in alla gamma Kuga: il Suv diventa il modello più elettrificato di sempre nella storia del marchio americano. Rispetto alle versioni tradizionali, l’aggiunta del pacco batteria (da 14,4 kWh nominali) ha gravato sul peso e sulla luce da terra, che da 191 mm passa a 160 mm.

L’aspetto è stato rivisto, avvicinandosi di più ai canoni estetici di un crossover, piuttosto che un Suv: linee armoniose e slanciate, profilo dinamico e uno sviluppo della carrozzeria che sfrutta la lunghezza in luogo dell’altezza. A non cambiare sono telaio e meccanica: tutte le versioni di Kuga sono costruite sfruttando la stessa base.

FINO A 56 KM DI AUTONOMIA IN ELETTRICO

Il sistema ibrido Ford è composto da un motore termico 2.5 litri a ciclo Atkinson e da un’unità elettrica con propulsore elettrico sincrono trifase (AC) a magneti permanenti e raffreddato a liquido. La potenza complessiva è di 225 CV. Il pacco batteria, posto sotto il pianale, da 14,4 kWh permette una percorrenza a zero emissioni di 56 km: in città il dato è visto sensibilmente al rialzo, per via dell’intervento delle frenate rigenerative, fino a 65 km.

La velocità massima che si può raggiungere in modalità elettrica è di 130 km/h. Per quanto riguarda la ricarica, con l’acquisto dell’auto sono previsti di serie sia il cavo per la ricarica domestica (8A, 1,8 kW massimo) sia quello a 3,6 kW per la ricarica da colonnine. L’auto ottiene il 100% di energia in 6 ore con presa domestica (partendo dallo 0%); tempo dimezzato utilizzando le colonnine di ricarica o facendo istallare una wallbox in garage.

A batteria completamente scarica, Kuga si comporta come un’ibrida tradizionale, con il motore termico che, consumando energia, ricarica le batterie consentendo brevi percorrenze in elettrico.

Per ottimizzare i consumi, sono previste quattro modalità di guida: EV Adesso (percorrenza in elettrico fino a 56 km); EV Automatico (l’auto gestisce in autonomia il comportamento di motore termico ed elettrico); EV Dopo (il sistema predilige il motore termico per preservare la carica delle batterie); Carica EV (il motore a benzina ricarica con il consumo di carburante il pacco batteria).

I prezzi della nuova Ford Kuga Plug-in hybrid partono da 38.250 € in allestimento Titanium e raggiungono i 42.000 € per ST-Line X.