Ford ha recentemente presentato la versione britannica di BlueCruise, il suo sistema di guida assistita che permette al conducente di viaggiare senza tenere le mani sul volante su specifici tratti autostradali a velocità fino a 130 km/h. Questo sistema è superiore in alcuni aspetti al ben noto Autopilot di Tesla, in quanto consente al conducente di togliere le mani dal volante per periodi prolungati, fino a cinque secondi, mentre Autopilot richiede che le mani siano tenute sul volante per poche decine di secondi o anche meno, a seconda del modello. In ogni caso, in prossimità di incroci o curve strette, BlueCruise richiede l’intervento dell’uomo e in caso di assenze prolungate attiva una serie di avvisi fino a rallentarsi.

Una caratteristica interessante di BlueCruise è la sterzata collaborativa, che permette al conducente di sterzare senza disattivare l’assistenza di guida, a differenza di altri sistemi “tutto o niente”, compreso Autopilot, dove il conducente deve agire con decisione sul volante per riprendere il controllo e poi riattivare manualmente l’assistenza di guida. Inoltre, BlueCruise offre il mantenimento di corsia adattivo, ossia sposta il veicolo leggermente a destra o a sinistra quando supera o affianca un altro veicolo, incrementando così i margini di sicurezza.

BlueCruise è già disponibile negli Stati Uniti e in Canada dal 2021 e ha ottenuto il primo posto nella classifica di Consumer Reports dei sistemi di assistenza alla guida. Sebbene siano sempre più avanzati, questi sistemi non sono ancora ufficialmente definiti come tecnologie di guida autonoma, ma solo assistita; il conducente non è quindi rimpiazzato ma più affiancato. Il livello di automazione è parziale, livello 2 SAE, e il conducente rimane pienamente responsabile in caso di incidenti dal punto di vista assicurativo.

Al momento, l’unico sistema di guida assistita disponibile (livello 3 SAE) che si assume la responsabilità legale in caso di incidenti è il Drive Pilot di Mercedes e consente al conducente di togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada in condizioni molto specifiche. Questa funzionalità è tuttavia solamente disponibile in alcune parti della Germania e degli Stati Uniti, con importanti limitazioni in termini di utilizzo.