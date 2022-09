Continuano le difficoltà di produzione per il colosso americano Ford: solo negli ultimi mesi sono circolate diverse notizie riguardanti le difficoltà di produzione incontrate da Ford, che per esempio ha dovuto interrompere la fornitura di tutto il materiale prodotto in Ucraina – a causa della guerra intentata dalla Russia. Oggi la notizia riguarda un altro aspetto delle auto, molto più triviale, ma senza il quale non si può consegnare un’auto finita: i badge a forma di ovale blu che riportano la dicitura ‘Ford’ e che solitamente si installato sul muso e sul retro dell’auto.

La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal che fa riferimento alla società che produce i badge per conto di Ford: si chiama Tribar Technologies, e l’azienda di recente ha dovuto interrompere le sue linee produttive a causa di problemi legati agli agenti chimici rilasciati erroneamente nell’impianto fognario della città limitrofa. A partire quindi dallo scorso 1 agosto, Tribar ha interrotto la produzione di badge a forma di ovale blu, costringendo Ford a cercare alternative: tra queste la casa americana sta valutando la possibilità di stampare in 3D i suoi loghi.

Di recente sono stati completati i test sulle acque che si temevano essere state inquinate da Tribar Tech, e si è definito che il livello di cromio rilasciato nelle acque era troppo basso per essere un pericolo: Tribar ha quindi potuto riprendere le sue operazioni di produzione, anche se ora è sotto esame da parte delle autorità locali affinché l’episodio non si ripeta.

Secondo quanto affermato da Ford, l’assenza dei badge avrebbe rallentato la produzione di circa 45.000 veicoli e la compagnia dovrà sostenere circa 1 miliardo di dollari di costi in più a causa di questa situazione un po’ anomala; per questo e per gli altri motivi anticipati, Ford sta lavorando duramente per migliorare la sua catena di fornitori.