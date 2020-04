Ford Mustang Gran Coupé 4 porte: ecco come potrebbe essere

Dopo l’annuncio della Mustang Mach-E, elettrica che ha un po’ ridefinito l’idea della muscle car americana, i ragazzi di SRK Designs, esperti nel creare rendering di possibili auto, hanno ipotizzato come potrebbe essere una Ford Mustang 4 porte, che abbadona l’idea in se della muscle car e diventa più una Gran Coupé.

Da quello che possiamo osservare, l’auto sembra ispirarsi alla classica Mustang, aggiungendo però due sportelli posteriori per l’ingresso dei passeggeri (che ricordiamo, nell’auto originale risulta molto scomodo). Per il resto, nonostante la vettura mantiene le linee aggressive della sua versione sportiva, questo rendering si avvicina anche alla Mondeo, berlina 4 porte di Ford disponibile anche ibrida, che ricorda (in termini di interni) alcuni dettagli dell’auto americana.

Il segmento delle berline di lusso è molto popolato: la CLS di Mercedes o la Serie 6 di BMW ne sono l’esempio, vetture che portano su di loro dei principi ben definiti. Parliamo prima di tutto di eleganza, e in questo caso – nonostante la Mustang sia più pensata per essere “cool” che “smart”, un colore adatto e l’addolcimento del posteriore aiuta molto. Successivamente l’importanza va data alla guidabilità, cosa che anche la Mustang 2.3 EcoBoost mostra saper fare (nonostante il piglio più aggressivo). Infine, la tecnologia: le linee interne della Mustang si mantengono sportive, ma basterebbe approcciarle con un’idea più vicina alla Mondeo per avere la Gran Coupé definitiva.