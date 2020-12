Ford Mustang Mach-E, consegnati i primi esemplari in America

Buone notizie per i primi acquirenti che hanno deciso di prenotare il SUV di taglia media da cinque posti del marchio dell’Ovale Blu. Ford ha comunicato di aver iniziato a consegnare i primi esemplari in America. Nonostante i problemi legati alla pandemia di Covid-19, sembra che il costruttore americano sia riuscito a rispettare la tabella di marcia che prevedeva un inizio delle consegne proprio per la fine del 2020.

Per l’Europa e, più in particolare, il nostro Bel Paese ci sarà ancora da attendere qualche mese prima di vedere circolare su strada la nuova vettura completamente elettrificata di Ford. Mustang Mach-E rappresenta l’anello di congiunzione tra le storiche vetture endotermiche del marchio americano e la nuova direzione intrapresa per un futuro più green; strategia necessaria per ridurre le emissioni dei veicoli in commercio ed evitare quindi le pesanti sanzioni imposte dall’Unione Europea in tema di inquinamento.

Due le varianti disponibili con altrettante batterie configurabili. Mustang Mach-E sarà acquistabile nelle versioni: Standard Range con trazione posteriore, Standard Range con trazione integrale, Extended Range con trazione posteriore e, infine, Extended Range con trazione integrale.

I modelli Standard Range prevedono una batteria da 75.7 kWh in grado di garantire una autonomia compresa dichiarata (nel ciclo WLTP) tra 400 e 440 Km, a seconda della motorizzazione scelta. Le versioni Extended Range, invece, integrano un pacco batteria da 98.8 kWh che permette di raggiungere una percorrenza massima dichiarata (sempre nel ciclo WLTP) compresa tra 540 e 610 Km.

La potenza del powertrain parte da 269 CV (196 kW) per la versione con un singolo motore sino ad arrivare a 351 CV (258 kW) per la variante con doppio motore. Attesa in futuro una versione più potente, conosciuta con il nome di GT, ossia la declinazione elettrica della più nota Mustang GT. La potenza in questo caso dovrebbe aggirarsi sui 487 CV con batteria da 88 kWh.