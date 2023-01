Ford ha annunciato di aver aumentato la produzione della sua elettrica più famosa, la Mustang Mach-E, e contemporaneamente di averne abbassato il prezzo in tutte le sue versioni. Intervistato sull’argomento, il Chief Customer Officer di Ford, Marin Gjaja, non ha espressamente confermato che il taglio al listino è una risposta a quello che Tesla ha fatto di recente sulla Model Y, ma c’è da dire che il tempismo di questa decisione è assolutamente perfetto.

A seconda del modello e dell’allestimento, la riduzione sul listino varia tra i 600 e i 5900 $ e l’optional che permette di avere una batteria maggiorata, che aumenta le dimensioni del pacco batterie da 75.5 kWh fino a 98.7 kWh, è stato ridotto da 8600 a 7000 $.

Per quanto riguarda i prezzi di listino americani aggiornati, il modello di ingresso – Standard Range con trazione posteriore – parte ora da 45.995 $, mentre lo sconto maggiore è stato applicato sul modello GT Extended Range, che passa da 69.895 $ a 63.995 $.

“Non lasceremo mercato a nessuno. Stiamo producendo più auto elettriche per ridurre i tempi di attesa dei nostri clienti, offrendo prezzi competitivi e lavorando per creare un’esperienza di acquisto e di utilizzo che non sia seconda a nessuno. I nostri clienti sono al centro di tutto quello che facciamo e continueremo a costruire veicoli elettrici sempre più intriganti, continueremo a spingere i limite sempre più in là fino a quando le auto elettriche non saranno accessibili a tutti.” ha detto Marin Gjaja.