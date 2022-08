Presto o tardi quasi tutte le auto sportive dovranno gettare la spugna e adattarsi ai tempi che cambiano, sostituendo il serbatoio del carburante con un bel pacco batterie agli ioni di litio; è quello che sta succedendo alla Mustang, l’iconica muscle car americana di Ford che negli ultimi anni è rinata in una nuova veste 100% elettrica con il nome di Mustang Mach-E.

Il canale Youtube di Carwow ha deciso di mettere a confronto il modello ‘GT‘ della nuova Mustang Mach-E con una Mustang GT spinta invece da un buon vecchio V8 a benzina da 5.0 litri di cilindrata che, dopo la preparazione specifica ricevuta dalla compagnia britannica di Clive Sutton, è in grado di erogare ben 490 cavalli e 530 Nm di coppia. Per contro, il modello 100% elettrico della Mustang Mach-E è dotato di 2 motori elettrici, uno per ogni asse, per una potenza complessiva di 487 cavalli e 860 Nm di coppia.

Prendendo in esame questi dati tecnici sembra che non ci sia storia per la Mustang V8, è importante però sottolineare alcuni aspetti tecnici ulteriori che giustificano i risultati ottenuti durante i test: innanzitutto il peso, con la Mach-E che giganteggia a 2198 kg, contro i 1740 kg della Mustang GT endotermica, ma anche la differenza di trasmissione, dove la Mustang “classica” è avvantaggiata grazie alla presenza di un cambio a 10 rapporti – mentre la Mach-E GT non è dotata di cambio e può soltanto accelerare alla sua massima velocità.

Nei primi lanci da fermo la Mach-E GT ha staccato subito il V8, beneficiando di una coppia istantanea e decisamente più alta, ma con l’avvicinarsi del traguardo il V8 è stato in grado di riavvicinarsi alla Mustang elettrica; nei tentativi successivi il V8 si è avvicinato sempre di più, finché non è riuscito a fare una partenza sufficientemente buona da consentire il sorpasso della Mach-E lungo il quarto di miglio. Stesso risultato con la partenza in movimento, anche quando la velocità di partenza è stata scelta appositamente per favorire la Mustang elettrica: nonostante l’accelerazione repentina, il V8 abbinato al cambio a 10 rapporti si è rivelato comunque più veloce, per la felicità dei petrol head che ancora oggi si indignano nel vedere il buon nome della Mustang utilizzato per una macchina elettrica.

Negli ultimi mesi anche noi di Tom’s abbiamo avuto occasione di testare la Ford Mustang Mach-E e la Mustang Mach-1 spinta da motore V8 da 460 cavalli.