L’attesissimo pick-up elettrico Ford F-150 Lightning è quasi pronto a fare il suo debutto sul mercato, e per convincere il nutrito gruppo di appassionati del genere – principalmente statunitensi – Ford ha deciso di puntare esclusivamente su una configurazione a doppio motore, in grado di assicurare le giuste prestazioni soprattutto in ambito lavorativo e quando si traina un rimorchio.

Ford F-150 Lightning sarà proposto in una versione Standard Range con pacco batterie da 98 kWh e una configurazione a doppio motore elettrico da 452 cavalli totali e 1050 Nm di coppia, dati pazzeschi per un pick-up definito “standard”, considerato che l’F-150 Raptor spinto da un V6 Twin Turbo ha 452 cavalli e 691 Nm di coppia.

La versione Extended Range riesce ad essere ancora più pazzesca: la batteria sale a 131 kWh e la potenza dei motori elettrici è di ben 580 cavalli.

L’obiettivo di Ford è assolutamente chiaro: vuole lasciare tutti a bocca aperta con il suo primo pick-up elettrico, e per questo motivo realizzare una versione a motore singolo avrebbe potuto essere controproducente.

In un’intervista rilasciata a CarBuzz, il Marketing Manager di Ford Jasen Turnbull ha parlato proprio dell’assenza di una proposta a motore singolo:

“Non riusciva a soddisfare le nostre aspettative. Abbiamo tenuto da conto diversi aspetti, come la capacità di traino e di carico, e le prestazioni in generale, prima di decidere di non realizzare un F-150 Lightning con un singolo motore.”

Ulteriormente incalzato sull’argomento, Turnbull ha affermato che una versione a singolo motore sarebbe stata sì un po’ più economica, ma sarebbe risultata deludente per quanto riguarda prestazioni e capacità di carico, andando quindi di fatto a negare la bontà del risparmio economico. In ogni caso il prezzo di ingresso del Ford F-150 Lightning è molto interessante per il mercato americano, 39,774 $ più le tasse, che variano nei diversi stati. Chissà se vista la strana situazione del mercato di oggi, Ford riuscirà davvero a vendere l’auto al prezzo consigliato.