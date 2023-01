Troppi ordini per il Bronco 2023, e Ford si ritrova a pagare i clienti per non comprarlo. Sembra paradossale, ma l’alto numero di ordini per il nuovo fuoristrada dallo stile retrò, unito a dei problemi di approvvigionamento di alcune componentistiche, ha messo in crisi l’Azienda americana, che cerca di dirottare i propri clienti su altri modelli, oppure a rinunciare ad alcuni accessori se non addirittura suggerendo la cancellazione dell’ordine



È stato il sito Cars Direct a portare alla luce la problematica, citando il bollettino di incentivi ricevuto direttamente dalla casa automobilistica. Il documento interno, informa i rivenditori che i clienti che hanno ordinato il Bronco MY2023 potranno usufruire di uno sconto di $ 2.500 se annullano l’ordine e dirottano la loro preferenza di acquisto su un altro veicolo Ford MY2023.

I modelli idonei al cambio includono Bronco Sport, Edge, Escape, Expedition, Explorer, F-150 e Ranger. Restano quindi esclusi l’F-150 Tremor e il Raptor. La promozione non è retroattiva, ed è valida solo per i nuovi ordini.

Se si desidera scegliere l’offerta “Annulla ordine Bronco modello 2023 e offerta di acquisto in stock”, Ford fornisce anche $ 2.500 ai clienti che si accontenteranno di un veicolo Ford 2022 o 2023 già disponibile e non da ordinare. In questo caso la scelta si allarga e si potrà scegliere tra più modelli, inclusi l’ F-150 Tremor, Maverick, Bronco e persino Mustang (esclusa la Mach-e).

Lo sconto è valido anche se chi, pur ordinando il Bronco, rinuncia ai seguenti pacchetti: Lux, Sasquatch e l’opzione hardtop MIC.



Evidentemente le più rosee prospettive di vendita del Bronco da parte di Ford, sono state superate dalle reali vendite, tuttavia le difficoltà della catena di approvvigionamento non stanno rendendo le cose facili per il marchio dall’ovale blu o per i suoi clienti.

Chissà se l’offerta arriverà anche in Europa, dove il Bronco verrà commercializzato nei prossimi mesi. Per il mercato del vecchio continente (Gran Bretagna esclusa, dove l’importazione diretta dali USA resterà l’unica opzione di acquisto), il Bronco verrà offerto solo nella configurazione a 5 porte e dove arriverà come diretta concorrente di Jeep Wrangler e Land Rover Defender.