Poco più di un anno fa Ford ha creato 3 divisioni interne chiamate Ford Model e, Ford Blue e Ford Pro, e per la prima volta in questi giorni la casa americana ha pubblicato i dati finanziari suddivisi nelle tre categorie: i dati parlano chiaro, la divisione dedicata alle auto elettriche (Model e) fa perdere un sacco di soldi all’azienda, ma fortunatamente gli ottimi dati di vendita delle altre due divisioni – dedicate ai veicoli a combustione interna e ai veicoli commerciali – permettono all’azienda di avere comunque un profitto.

In media, stando a quanto riportato dai documenti di Ford, la compagnia ha perso 58.333$ per ogni auto elettrica venduta nei primi 3 mesi del 2023: le auto elettriche consegnate nel primo trimestre sono state circa 12.000 e in questo periodo la divisione Model e ha perso 700 milioni di dollari.

I motivi di queste cifre spaventose sono diversi: innanzitutto bisogna tener conto degli enormi investimenti fatti per aumentare la produzione di questa nuova tipologia di auto, come ad esempio i 3.5 miliardi di dollari che Ford ha speso per rinnovare gli impianti in Michigan e in Tennessee, che a partire dal 2025 saranno in grado di produrre mezzo milione di veicoli elettrici ciascuno. A peggiorare la situazione ci si aggiunge la fabbrica di Cuautitlan, in Messimo, che ha dovuto rallentare la produzione della Mustang Mach-E: l’obiettivo è quello di riportare la produzione a 210.000 esemplari all’anno entro la fine del 2023.

Completamente diversa la storia per Ford Blue, la divisione che si dedica ai veicoli endotermici: nel primo trimestre sono stati registrati introiti per 2.6 miliardi di dollari con un margine operativo del 10.4%: come sempre sul primo gradino della classifica dei veicoli più venduti troviamo il pick-up F150, ne viene prodotto uno nuovo ogni 30 secondi negli Stati Uniti.

Con l’arrivo di nuovi modelli 100% elettrici all’orizzonte, e grazie all’apertura di nuove fabbriche che permetteranno di aumentare drasticamente il numero di auto prodotte, Ford punta a migliorare di parecchio i dati finanziari della sua divisione 100% elettrica.